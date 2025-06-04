crc
CRC - Colon costarican

Colon costarican este moneda Costa Rica. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Colon costarican este cursul de la CRC la USD. Codul valutar pentru Costa Rica Colon este CRC, iar simbolul valutar este ₡. Mai jos, veți găsi cursurile Colon costarican și un convertor valutar.

CRCColon Costarican

Statistici Colon costarican

NumeColon costarican
Simbol
Unitate minoră1/100 = Céntimo
Simbol unitate minorăCéntimo
Conversie de top CRCCRC la USD
Grafic de top CRCGrafic CRC la USD

Profil Colon costarican

MonedeFreq used: ₡1, ₡5, ₡10, ₡20, ₡50, ₡100, ₡500
BancnoteFreq used: ₡1000, ₡2000, ₡5000, ₡10000, ₡20000, ₡50000
Banca centralăCentral Bank of Costa Rica
Utilizatori
Costa Rica

