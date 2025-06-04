CRC - Colon costarican
Colon costarican este moneda Costa Rica. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Colon costarican este cursul de la CRC la USD. Codul valutar pentru Costa Rica Colon este CRC, iar simbolul valutar este ₡. Mai jos, veți găsi cursurile Colon costarican și un convertor valutar.
Statistici Colon costarican
|Nume
|Colon costarican
|Simbol
|₡
|Unitate minoră
|1/100 = Céntimo
|Simbol unitate minoră
|Céntimo
|Conversie de top CRC
|CRC la USD
|Grafic de top CRC
|Grafic CRC la USD
Profil Colon costarican
|Monede
|Freq used: ₡1, ₡5, ₡10, ₡20, ₡50, ₡100, ₡500
|Bancnote
|Freq used: ₡1000, ₡2000, ₡5000, ₡10000, ₡20000, ₡50000
|Banca centrală
|Central Bank of Costa Rica
|Utilizatori
Costa Rica
Costa Rica
De ce sunteți interesat de CRC?
Vreau să...Trimit un transfer de bani ieftin în Statele UniteTrimit un transfer de bani ieftin în Regatul UnitTrimit un transfer de bani ieftin în CanadaTrimit un transfer de bani ieftin în AustraliaTrimit un transfer de bani ieftin în Noua ZeelandăMă abonez la actualizările prin e-mail pentru CRCObțin cursurile CRC pe telefonul meuObțin un API de date valutare CRC pentru afacerea mea