RSD - Dinarul sârb
Dinarul sârb este moneda Serbia. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Dinarul sârb este cursul de la RSD la USD. Codul valutar pentru Serbia Dinar este RSD, iar simbolul valutar este Дин.. Mai jos, veți găsi cursurile Dinarul sârb și un convertor valutar.
Statistici Dinarul sârb
|Nume
|Dinarul sârb
|Simbol
|РСД
|Unitate minoră
|1/100 = Para
|Simbol unitate minoră
|Para
|Conversie de top RSD
|RSD la USD
|Grafic de top RSD
|Grafic RSD la USD
Profil Dinarul sârb
|Porecle
|Glava
|Monede
|Freq used: РСД1, РСД2, РСД5, РСД10, РСД20
|Bancnote
|Freq used: РСД10, РСД20, РСД50, РСД100, РСД200, РСД500, РСД1000
Rarely used: РСД2000, РСД5000
|Banca centrală
|National Bank of Serbia
|Utilizatori
Serbia
