RSD - Dinarul sârb

Dinarul sârb este moneda Serbia. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Dinarul sârb este cursul de la RSD la USD. Codul valutar pentru Serbia Dinar este RSD, iar simbolul valutar este Дин.. Mai jos, veți găsi cursurile Dinarul sârb și un convertor valutar.

RSDDinar Sârbesc

Statistici Dinarul sârb

NumeDinarul sârb
SimbolРСД
Unitate minoră1/100 = Para
Simbol unitate minorăPara
Conversie de top RSDRSD la USD
Grafic de top RSDGrafic RSD la USD

Profil Dinarul sârb

PorecleGlava
MonedeFreq used: РСД1, РСД2, РСД5, РСД10, РСД20
BancnoteFreq used: РСД10, РСД20, РСД50, РСД100, РСД200, РСД500, РСД1000
Rarely used: РСД2000, РСД5000
Banca centralăNational Bank of Serbia
Utilizatori
Serbia

