BZD - Dolar din Belize

Dolar din Belize este moneda Belize. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Dolar din Belize este cursul de la BZD la USD. Codul valutar pentru Belize Dollar este BZD , iar simbolul valutar este BZ$. Mai jos, veți găsi cursurile Dolar din Belize și un convertor valutar.