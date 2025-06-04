bzd
Dolar din Belize este moneda Belize. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Dolar din Belize este cursul de la BZD la USD. Codul valutar pentru Belize Dollar este BZD, iar simbolul valutar este BZ$. Mai jos, veți găsi cursurile Dolar din Belize și un convertor valutar.

Statistici Dolar din Belize

NumeDolar din Belize
SimbolBZ$
Unitate minoră1/100 = Cent
Simbol unitate minorăCent
Conversie de top BZDBZD la USD
Grafic de top BZDGrafic BZD la USD

Profil Dolar din Belize

MonedeFreq used: Cent1, Cent5, Cent10, Cent25, Cent50, BZ$1, BZ$2
BancnoteFreq used: BZ$2, BZ$5, BZ$10, BZ$20, BZ$50, BZ$100
Banca centralăCentral Bank of Belize
Utilizatori
Belize

