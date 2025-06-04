BZD - Dolar din Belize
Dolar din Belize este moneda Belize. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Dolar din Belize este cursul de la BZD la USD. Codul valutar pentru Belize Dollar este BZD, iar simbolul valutar este BZ$. Mai jos, veți găsi cursurile Dolar din Belize și un convertor valutar.
Statistici Dolar din Belize
|Nume
|Dolar din Belize
|Simbol
|BZ$
|Unitate minoră
|1/100 = Cent
|Simbol unitate minoră
|Cent
|Conversie de top BZD
|BZD la USD
|Grafic de top BZD
|Grafic BZD la USD
Profil Dolar din Belize
|Monede
|Freq used: Cent1, Cent5, Cent10, Cent25, Cent50, BZ$1, BZ$2
|Bancnote
|Freq used: BZ$2, BZ$5, BZ$10, BZ$20, BZ$50, BZ$100
|Banca centrală
|Central Bank of Belize
|Utilizatori
Belize
Belize
De ce sunteți interesat de BZD?
