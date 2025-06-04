GNF - Francul guineean
Francul guineean este moneda Guineea. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Francul guineean este cursul de la GNF la USD. Codul valutar pentru Guinea Franc este GNF, iar simbolul valutar este FG. Mai jos, veți găsi cursurile Francul guineean și un convertor valutar.
Statistici Francul guineean
|Nume
|Francul guineean
|Simbol
|Franc
|Unitate minoră
|1/100 = Centime
|Simbol unitate minoră
|Centime
|Conversie de top GNF
|GNF la USD
|Grafic de top GNF
|Grafic GNF la USD
Profil Francul guineean
|Bancnote
|Freq used: Franc100, Franc500, Franc1000, Franc5000, Franc10000
|Banca centrală
|Central Bank of the Republic of Guinea
|Utilizatori
Guineea
Guineea
De ce sunteți interesat de GNF?
