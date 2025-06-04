gnf
GNF - Francul guineean

Francul guineean este moneda Guineea. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Francul guineean este cursul de la GNF la USD. Codul valutar pentru Guinea Franc este GNF, iar simbolul valutar este FG. Mai jos, veți găsi cursurile Francul guineean și un convertor valutar.

GNFFranc Guineean

Statistici Francul guineean

NumeFrancul guineean
SimbolFranc
Unitate minoră1/100 = Centime
Simbol unitate minorăCentime
Conversie de top GNFGNF la USD
Grafic de top GNFGrafic GNF la USD

Profil Francul guineean

BancnoteFreq used: Franc100, Franc500, Franc1000, Franc5000, Franc10000
Banca centralăCentral Bank of the Republic of Guinea
Utilizatori
Guineea

