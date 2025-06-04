NIO - Cordoba nicaraguan
Cordoba nicaraguan este moneda Nicaragua. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Cordoba nicaraguan este cursul de la NIO la USD. Codul valutar pentru Nicaragua Cordoba este NIO, iar simbolul valutar este C$. Mai jos, veți găsi cursurile Cordoba nicaraguan și un convertor valutar.
Statistici Cordoba nicaraguan
|Nume
|Cordoba nicaraguan
|Simbol
|C$
|Unitate minoră
|1/100 = Centavos
|Simbol unitate minoră
|Centavos
|Conversie de top NIO
|NIO la USD
|Grafic de top NIO
|Grafic NIO la USD
Profil Cordoba nicaraguan
|Monede
|Freq used: Centavos5, Centavos10, Centavos25, Centavos50, C$1, C$5, C$10
|Bancnote
|Freq used: C$10, C$20, C$50, C$100, C$200, C$500
|Banca centrală
|Central Bank of Nicaragua
|Utilizatori
Nicaragua
Nicaragua
De ce sunteți interesat de NIO?
