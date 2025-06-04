nio
Cordoba nicaraguan este moneda Nicaragua. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Cordoba nicaraguan este cursul de la NIO la USD. Codul valutar pentru Nicaragua Cordoba este NIO, iar simbolul valutar este C$. Mai jos, veți găsi cursurile Cordoba nicaraguan și un convertor valutar.

Statistici Cordoba nicaraguan

NumeCordoba nicaraguan
SimbolC$
Unitate minoră1/100 = Centavos
Simbol unitate minorăCentavos
Conversie de top NIONIO la USD
Grafic de top NIOGrafic NIO la USD

Profil Cordoba nicaraguan

MonedeFreq used: Centavos5, Centavos10, Centavos25, Centavos50, C$1, C$5, C$10
BancnoteFreq used: C$10, C$20, C$50, C$100, C$200, C$500
Banca centralăCentral Bank of Nicaragua
Utilizatori
Nicaragua

Cursuri valutare în timp real

MonedăCursVariație
EUR / USD1.15942
GBP / EUR1.14162
USD / JPY156.463
GBP / USD1.32362
USD / CHF0.804421
USD / CAD1.40413
EUR / JPY181.407
AUD / USD0.651804

Ratele băncilor centrale

ValutăRata dobânzii
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%