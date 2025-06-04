GMD - Dalasi din Gambia
Dalasi din Gambia este moneda Gambia. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Dalasi din Gambia este cursul de la GMD la USD. Codul valutar pentru Gambia Dalasi este GMD, iar simbolul valutar este D. Mai jos, veți găsi cursurile Dalasi din Gambia și un convertor valutar.
Statistici Dalasi din Gambia
|Nume
|Dalasi din Gambia
|Simbol
|Dalasi
|Unitate minoră
|1/100 = butut
|Simbol unitate minoră
|butut
|Conversie de top GMD
|GMD la USD
|Grafic de top GMD
|Grafic GMD la USD
Profil Dalasi din Gambia
|Utilizatori
Gambia
Gambia
De ce sunteți interesat de GMD?
Vreau să...Trimit un transfer de bani ieftin în Statele UniteTrimit un transfer de bani ieftin în Regatul UnitTrimit un transfer de bani ieftin în CanadaTrimit un transfer de bani ieftin în AustraliaTrimit un transfer de bani ieftin în Noua ZeelandăMă abonez la actualizările prin e-mail pentru GMDObțin cursurile GMD pe telefonul meuObțin un API de date valutare GMD pentru afacerea mea