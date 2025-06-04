gmd
GMD - Dalasi din Gambia

Dalasi din Gambia este moneda Gambia. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Dalasi din Gambia este cursul de la GMD la USD. Codul valutar pentru Gambia Dalasi este GMD, iar simbolul valutar este D. Mai jos, veți găsi cursurile Dalasi din Gambia și un convertor valutar.

GMDDalasi Gambian

Statistici Dalasi din Gambia

NumeDalasi din Gambia
SimbolDalasi
Unitate minoră1/100 = butut
Simbol unitate minorăbutut
Conversie de top GMDGMD la USD
Grafic de top GMDGrafic GMD la USD

Profil Dalasi din Gambia

Utilizatori
Gambia

Cursuri valutare în timp real

MonedăCursVariație
EUR / USD1.15953
GBP / EUR1.14169
USD / JPY156.451
GBP / USD1.32382
USD / CHF0.804153
USD / CAD1.40376
EUR / JPY181.409
AUD / USD0.652059

Ratele băncilor centrale

ValutăRata dobânzii
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%