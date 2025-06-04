GMD - Dalasi din Gambia

Dalasi din Gambia este moneda Gambia. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Dalasi din Gambia este cursul de la GMD la USD. Codul valutar pentru Gambia Dalasi este GMD , iar simbolul valutar este D. Mai jos, veți găsi cursurile Dalasi din Gambia și un convertor valutar.