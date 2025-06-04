zmk
ZMK - Kwacha zambiană

Kwacha zambiană este moneda Zambia. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Kwacha zambiană este cursul de la ZMK la USD. Codul valutar pentru Zambia Kwacha este ZMK. Mai jos, veți găsi cursurile Kwacha zambiană și un convertor valutar.

Notice: As of 30 June 2013, ZMK is no longer legal tender.

Selectați o monedă

zmk
ZMKKwacha Zambiană
The ZMK was replaced by the ZMW at a fixed conversion rate of 1000 ZMK = 1 ZMW. ZMK banknotes can be exchanged at the Bank of Zambia in unlimited amounts until 31 December 2014. For more information, please visit BOZ: Changeover date.

Statistici Kwacha zambiană

NumeKwacha zambiană
SimbolZK
Unitate minoră1/100 = Ngwee
Simbol unitate minorăN
Conversie de top ZMKZMK la USD
Grafic de top ZMKGrafic ZMK la USD

Profil Kwacha zambiană

MonedeFreq used: ZK1, ZK5, ZK10
Rarely used: 25N, 50N
BancnoteFreq used: ZK20, ZK50, ZK100, ZK500, ZK1000, ZK5000, ZK10000, ZK20000, ZK50000
Banca centralăBank of Zambia
Utilizatori
Zambia

De ce sunteți interesat de ZMK?

Vreau să...

Trimit un transfer de bani ieftin în Statele UniteTrimit un transfer de bani ieftin în Regatul UnitTrimit un transfer de bani ieftin în CanadaTrimit un transfer de bani ieftin în AustraliaTrimit un transfer de bani ieftin în Noua ZeelandăMă abonez la actualizările prin e-mail pentru ZMKObțin cursurile ZMK pe telefonul meuObțin un API de date valutare ZMK pentru afacerea mea

Cursuri valutare în timp real

MonedăCursVariație
EUR / USD1.15956
GBP / EUR1.14177
USD / JPY156.442
GBP / USD1.32394
USD / CHF0.804399
USD / CAD1.40409
EUR / JPY181.404
AUD / USD0.651754

Ratele băncilor centrale

ValutăRata dobânzii
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%