ZMK - Kwacha zambiană
Kwacha zambiană este moneda Zambia. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Kwacha zambiană este cursul de la ZMK la USD. Codul valutar pentru Zambia Kwacha este ZMK. Mai jos, veți găsi cursurile Kwacha zambiană și un convertor valutar.
Notice: As of 30 June 2013, ZMK is no longer legal tender.
The ZMK was replaced by the ZMW at a fixed conversion rate of 1000 ZMK = 1 ZMW. ZMK banknotes can be exchanged at the Bank of Zambia in unlimited amounts until 31 December 2014. For more information, please visit BOZ: Changeover date.
Statistici Kwacha zambiană
|Nume
|Kwacha zambiană
|Simbol
|ZK
|Unitate minoră
|1/100 = Ngwee
|Simbol unitate minoră
|N
|Conversie de top ZMK
|ZMK la USD
|Grafic de top ZMK
|Grafic ZMK la USD
Profil Kwacha zambiană
|Monede
|Freq used: ZK1, ZK5, ZK10
Rarely used: 25N, 50N
|Bancnote
|Freq used: ZK20, ZK50, ZK100, ZK500, ZK1000, ZK5000, ZK10000, ZK20000, ZK50000
|Banca centrală
|Bank of Zambia
|Utilizatori
Zambia
Zambia
