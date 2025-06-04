BOB - Bolíviano bolivian
Bolíviano bolivian este moneda Bolivia. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Bolíviano bolivian este cursul de la BOB la USD. Codul valutar pentru Bolivia Bolíviano este BOB, iar simbolul valutar este $b. Mai jos, veți găsi cursurile Bolíviano bolivian și un convertor valutar.
Statistici Bolíviano bolivian
|Nume
|Bolíviano bolivian
|Simbol
|$b
|Unitate minoră
|1/100 = Centavo
|Simbol unitate minoră
|Centavo
|Conversie de top BOB
|BOB la USD
|Grafic de top BOB
|Grafic BOB la USD
Profil Bolíviano bolivian
|Monede
|Freq used: Centavo10, Centavo20, Centavo50, $b1, $b2, $b5
|Bancnote
|Freq used: $b10, $b20, $b50, $b100, $b200
|Banca centrală
|Banco Central de Bolivia
|Utilizatori
Bolivia
Bolivia
