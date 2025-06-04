bob
BOB - Bolíviano bolivian

Bolíviano bolivian este moneda Bolivia. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Bolíviano bolivian este cursul de la BOB la USD. Codul valutar pentru Bolivia Bolíviano este BOB, iar simbolul valutar este $b. Mai jos, veți găsi cursurile Bolíviano bolivian și un convertor valutar.

Statistici Bolíviano bolivian

NumeBolíviano bolivian
Simbol$b
Unitate minoră1/100 = Centavo
Simbol unitate minorăCentavo
Conversie de top BOBBOB la USD
Grafic de top BOBGrafic BOB la USD

Profil Bolíviano bolivian

MonedeFreq used: Centavo10, Centavo20, Centavo50, $b1, $b2, $b5
BancnoteFreq used: $b10, $b20, $b50, $b100, $b200
Banca centralăBanco Central de Bolivia
Utilizatori
Bolivia

