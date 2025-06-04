XPF - Francul din Comptoirs Français du Pacifique (CFP)
Francul din Comptoirs Français du Pacifique (CFP) este moneda Comptoirs Français du Pacifique (PCP). Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Francul din Comptoirs Français du Pacifique (CFP) este cursul de la XPF la USD. Codul valutar pentru Comptoirs Français du Pacifique (CFP) Franc este XPF, iar simbolul valutar este ₣. Mai jos, veți găsi cursurile Francul din Comptoirs Français du Pacifique (CFP) și un convertor valutar.
Statistici Francul din Comptoirs Français du Pacifique (CFP)
|Nume
|Francul din Comptoirs Français du Pacifique (CFP)
|Simbol
|Francul CFP
|Unitate minoră
|1/100 = Centime
|Simbol unitate minoră
|Centime
|Conversie de top XPF
|XPF la USD
|Grafic de top XPF
|Grafic XPF la USD
Profil Francul din Comptoirs Français du Pacifique (CFP)
|Monede
|Freq used: Francul CFP1, Francul CFP2, Francul CFP5, Francul CFP10, Francul CFP20, Francul CFP50, Francul CFP100
|Bancnote
|Freq used: Francul CFP500, Francul CFP1000, Francul CFP5000, Francul CFP10000
|Banca centrală
|Institut d’émission d’Outre-Mer
|Utilizatori
Comptoirs Français du Pacifique (PCP), Polinezia franceză, Noua Caledonie, Wallis și Futuna
Comptoirs Français du Pacifique (PCP), Polinezia franceză, Noua Caledonie, Wallis și Futuna
De ce sunteți interesat de XPF?
Vreau să...Trimit un transfer de bani ieftin în Statele UniteTrimit un transfer de bani ieftin în Regatul UnitTrimit un transfer de bani ieftin în CanadaTrimit un transfer de bani ieftin în AustraliaTrimit un transfer de bani ieftin în Noua ZeelandăMă abonez la actualizările prin e-mail pentru XPFObțin cursurile XPF pe telefonul meuObțin un API de date valutare XPF pentru afacerea mea