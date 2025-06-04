xpf
XPF - Francul din Comptoirs Français du Pacifique (CFP)

Francul din Comptoirs Français du Pacifique (CFP) este moneda Comptoirs Français du Pacifique (PCP). Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Francul din Comptoirs Français du Pacifique (CFP) este cursul de la XPF la USD. Codul valutar pentru Comptoirs Français du Pacifique (CFP) Franc este XPF, iar simbolul valutar este ₣. Mai jos, veți găsi cursurile Francul din Comptoirs Français du Pacifique (CFP) și un convertor valutar.

XPFFranc CFP

Statistici Francul din Comptoirs Français du Pacifique (CFP)

NumeFrancul din Comptoirs Français du Pacifique (CFP)
SimbolFrancul CFP
Unitate minoră1/100 = Centime
Simbol unitate minorăCentime
Conversie de top XPFXPF la USD
Grafic de top XPFGrafic XPF la USD

Profil Francul din Comptoirs Français du Pacifique (CFP)

MonedeFreq used: Francul CFP1, Francul CFP2, Francul CFP5, Francul CFP10, Francul CFP20, Francul CFP50, Francul CFP100
BancnoteFreq used: Francul CFP500, Francul CFP1000, Francul CFP5000, Francul CFP10000
Banca centralăInstitut d’émission d’Outre-Mer
Utilizatori
Comptoirs Français du Pacifique (PCP), Polinezia franceză, Noua Caledonie, Wallis și Futuna

