XPF - Francul din Comptoirs Français du Pacifique (CFP)

Francul din Comptoirs Français du Pacifique (CFP) este moneda Comptoirs Français du Pacifique (PCP). Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Francul din Comptoirs Français du Pacifique (CFP) este cursul de la XPF la USD. Codul valutar pentru Comptoirs Français du Pacifique (CFP) Franc este XPF , iar simbolul valutar este ₣. Mai jos, veți găsi cursurile Francul din Comptoirs Français du Pacifique (CFP) și un convertor valutar.