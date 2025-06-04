TVD - Dolarul tuvaluan
Dolarul tuvaluan este moneda Tuvalu. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Dolarul tuvaluan este cursul de la TVD la USD. Codul valutar pentru Tuvalu Dollar este TVD, iar simbolul valutar este $. Mai jos, veți găsi cursurile Dolarul tuvaluan și un convertor valutar.
Statistici Dolarul tuvaluan
|Nume
|Dolarul tuvaluan
|Simbol
|$
|Unitate minoră
|1/100 = Cent
|Simbol unitate minoră
|¢
|Conversie de top TVD
|TVD la USD
|Grafic de top TVD
|Grafic TVD la USD
Profil Dolarul tuvaluan
|Monede
|Freq used: ¢5, ¢10, ¢20, ¢50, $1
|Bancnote
|Freq used: $5, $10, $20, $50, $100
|Utilizatori
Tuvalu
Tuvalu
De ce sunteți interesat de TVD?
