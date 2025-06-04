tvd
TVD - Dolarul tuvaluan

Dolarul tuvaluan este moneda Tuvalu. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Dolarul tuvaluan este cursul de la TVD la USD. Codul valutar pentru Tuvalu Dollar este TVD, iar simbolul valutar este $. Mai jos, veți găsi cursurile Dolarul tuvaluan și un convertor valutar.

Statistici Dolarul tuvaluan

NumeDolarul tuvaluan
Simbol$
Unitate minoră1/100 = Cent
Simbol unitate minoră¢
Conversie de top TVDTVD la USD
Grafic de top TVDGrafic TVD la USD

Profil Dolarul tuvaluan

MonedeFreq used: ¢5, ¢10, ¢20, ¢50, $1
BancnoteFreq used: $5, $10, $20, $50, $100
Utilizatori
Tuvalu

