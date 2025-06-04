ANG - Guldenul olandez
Guldenul olandez este moneda Antilele Olandeze. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Guldenul olandez este cursul de la ANG la USD. Codul valutar pentru Netherlands Antilles Guilder este ANG, iar simbolul valutar este ƒ. Mai jos, veți găsi cursurile Guldenul olandez și un convertor valutar.
Statistici Guldenul olandez
|Nume
|Guldenul olandez
|Simbol
|ƒ
|Unitate minoră
|Simbol unitate minoră
|Conversie de top ANG
|ANG la USD
|Grafic de top ANG
|Grafic ANG la USD
Profil Guldenul olandez
|Bancnote
|Freq used: ƒ5, ƒ10, ƒ25, ƒ50, ƒ100, ƒ250, ƒ1000
|Utilizatori
Antilele Olandeze, Bonaire, Curação, Saba, Sf. Eustatius, Sf. Maarten
