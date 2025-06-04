ang
Guldenul olandez este moneda Antilele Olandeze. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Guldenul olandez este cursul de la ANG la USD. Codul valutar pentru Netherlands Antilles Guilder este ANG, iar simbolul valutar este ƒ. Mai jos, veți găsi cursurile Guldenul olandez și un convertor valutar.

Statistici Guldenul olandez

NumeGuldenul olandez
Simbolƒ
Unitate minoră
Simbol unitate minoră
Conversie de top ANGANG la USD
Grafic de top ANGGrafic ANG la USD

Profil Guldenul olandez

BancnoteFreq used: ƒ5, ƒ10, ƒ25, ƒ50, ƒ100, ƒ250, ƒ1000
Utilizatori
Antilele Olandeze, Bonaire, Curação, Saba, Sf. Eustatius, Sf. Maarten

Cursuri valutare în timp real

MonedăCursVariație
EUR / USD1.15956
GBP / EUR1.14154
USD / JPY156.446
GBP / USD1.32369
USD / CHF0.804289
USD / CAD1.40386
EUR / JPY181.409
AUD / USD0.651886

Ratele băncilor centrale

ValutăRata dobânzii
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%