ANG - Guldenul olandez

Guldenul olandez este moneda Antilele Olandeze. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Guldenul olandez este cursul de la ANG la USD. Codul valutar pentru Netherlands Antilles Guilder este ANG , iar simbolul valutar este ƒ. Mai jos, veți găsi cursurile Guldenul olandez și un convertor valutar.