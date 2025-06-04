ETB - Birr etiopian
Birr etiopian este moneda Etiopia. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Birr etiopian este cursul de la ETB la USD. Codul valutar pentru Ethiopia Birr este ETB, iar simbolul valutar este Br. Mai jos, veți găsi cursurile Birr etiopian și un convertor valutar.
Statistici Birr etiopian
|Nume
|Birr etiopian
|Simbol
|Br
|Unitate minoră
|1/100 = santim
|Simbol unitate minoră
|santim
|Conversie de top ETB
|ETB la USD
|Grafic de top ETB
|Grafic ETB la USD
Profil Birr etiopian
|Bancnote
|Freq used: Br1, Br5, Br10, Br50, Br100
|Banca centrală
|National Bank of Ethiopia
|Utilizatori
Etiopia, Eritreea
Etiopia, Eritreea
De ce sunteți interesat de ETB?
