ETB - Birr etiopian

Birr etiopian este moneda Etiopia. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Birr etiopian este cursul de la ETB la USD. Codul valutar pentru Ethiopia Birr este ETB, iar simbolul valutar este Br. Mai jos, veți găsi cursurile Birr etiopian și un convertor valutar.

ETBBirr Etiopian

Statistici Birr etiopian

NumeBirr etiopian
SimbolBr
Unitate minoră1/100 = santim
Simbol unitate minorăsantim
Conversie de top ETBETB la USD
Grafic de top ETBGrafic ETB la USD

Profil Birr etiopian

BancnoteFreq used: Br1, Br5, Br10, Br50, Br100
Banca centralăNational Bank of Ethiopia
Utilizatori
Etiopia, Eritreea

