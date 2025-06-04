BND - Dolar din Brunei

Dolar din Brunei este moneda Brunei Darussalam. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Dolar din Brunei este cursul de la BND la USD. Codul valutar pentru Brunei Darussalam Dollar este BND , iar simbolul valutar este $. Mai jos, veți găsi cursurile Dolar din Brunei și un convertor valutar.