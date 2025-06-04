bnd
BND - Dolar din Brunei

Dolar din Brunei este moneda Brunei Darussalam. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Dolar din Brunei este cursul de la BND la USD. Codul valutar pentru Brunei Darussalam Dollar este BND, iar simbolul valutar este $. Mai jos, veți găsi cursurile Dolar din Brunei și un convertor valutar.

Selectați o monedă

bnd
BNDDolar Bruneian

Statistici Dolar din Brunei

NumeDolar din Brunei
Simbol$
Unitate minoră1/100 = Cent
Simbol unitate minorăCent
Conversie de top BNDBND la USD
Grafic de top BNDGrafic BND la USD

Profil Dolar din Brunei

MonedeFreq used: Cent1, Cent5, Cent10, Cent20, Cent50
BancnoteFreq used: $1, $5, $10
Banca centralăAutoriti Monetari Brunei Darussalam
Utilizatori
Brunei Darussalam

De ce sunteți interesat de BND?

Vreau să...

Trimit un transfer de bani ieftin în Statele UniteTrimit un transfer de bani ieftin în Regatul UnitTrimit un transfer de bani ieftin în CanadaTrimit un transfer de bani ieftin în AustraliaTrimit un transfer de bani ieftin în Noua ZeelandăMă abonez la actualizările prin e-mail pentru BNDObțin cursurile BND pe telefonul meuObțin un API de date valutare BND pentru afacerea mea

Cursuri valutare în timp real

MonedăCursVariație
EUR / USD1.15962
GBP / EUR1.14149
USD / JPY156.443
GBP / USD1.32370
USD / CHF0.804241
USD / CAD1.40383
EUR / JPY181.414
AUD / USD0.651937

Ratele băncilor centrale

ValutăRata dobânzii
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%