BND - Dolar din Brunei
Dolar din Brunei este moneda Brunei Darussalam. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Dolar din Brunei este cursul de la BND la USD. Codul valutar pentru Brunei Darussalam Dollar este BND, iar simbolul valutar este $. Mai jos, veți găsi cursurile Dolar din Brunei și un convertor valutar.
Statistici Dolar din Brunei
|Nume
|Dolar din Brunei
|Simbol
|$
|Unitate minoră
|1/100 = Cent
|Simbol unitate minoră
|Cent
|Conversie de top BND
|BND la USD
|Grafic de top BND
|Grafic BND la USD
Profil Dolar din Brunei
|Monede
|Freq used: Cent1, Cent5, Cent10, Cent20, Cent50
|Bancnote
|Freq used: $1, $5, $10
|Banca centrală
|Autoriti Monetari Brunei Darussalam
|Utilizatori
Brunei Darussalam
De ce sunteți interesat de BND?
