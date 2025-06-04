UAH - Grivna ucraineană

Grivna ucraineană este moneda Ucraina. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Grivna ucraineană este cursul de la UAH la USD. Codul valutar pentru Ukraine Hryvnia este UAH , iar simbolul valutar este ₴. Mai jos, veți găsi cursurile Grivna ucraineană și un convertor valutar.