UAH - Grivna ucraineană

Grivna ucraineană este moneda Ucraina. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Grivna ucraineană este cursul de la UAH la USD. Codul valutar pentru Ukraine Hryvnia este UAH, iar simbolul valutar este ₴. Mai jos, veți găsi cursurile Grivna ucraineană și un convertor valutar.

UAHHrivnă Ucraineană

Statistici Grivna ucraineană

NumeGrivna ucraineană
Simbol
Unitate minoră1/100 = Kopiyka
Simbol unitate minorăKopiyka
Conversie de top UAHUAH la USD
Grafic de top UAHGrafic UAH la USD

Profil Grivna ucraineană

MonedeFreq used: Kopiyka1, Kopiyka2, Kopiyka5, Kopiyka10, Kopiyka25, Kopiyka50, ₴1
BancnoteFreq used: ₴1, ₴2, ₴5, ₴10, ₴20, ₴50, ₴100, ₴200, ₴500
Banca centralăNational Bank of Ukraine
Utilizatori
Ucraina

