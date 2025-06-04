UAH - Grivna ucraineană
Grivna ucraineană este moneda Ucraina. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Grivna ucraineană este cursul de la UAH la USD. Codul valutar pentru Ukraine Hryvnia este UAH, iar simbolul valutar este ₴. Mai jos, veți găsi cursurile Grivna ucraineană și un convertor valutar.
Statistici Grivna ucraineană
|Nume
|Grivna ucraineană
|Simbol
|₴
|Unitate minoră
|1/100 = Kopiyka
|Simbol unitate minoră
|Kopiyka
|Conversie de top UAH
|UAH la USD
|Grafic de top UAH
|Grafic UAH la USD
Profil Grivna ucraineană
|Monede
|Freq used: Kopiyka1, Kopiyka2, Kopiyka5, Kopiyka10, Kopiyka25, Kopiyka50, ₴1
|Bancnote
|Freq used: ₴1, ₴2, ₴5, ₴10, ₴20, ₴50, ₴100, ₴200, ₴500
|Banca centrală
|National Bank of Ukraine
|Utilizatori
Ucraina
Ucraina
