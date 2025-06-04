bgn
BGN - Levul bulgar

Levul bulgar este moneda Bulgaria. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Levul bulgar este cursul de la BGN la USD. Codul valutar pentru Bulgaria Lev este BGN, iar simbolul valutar este лв. Mai jos, veți găsi cursurile Levul bulgar și un convertor valutar.

BGNLev Bulgar

Statistici Levul bulgar

NumeLevul bulgar
Simbolлв
Unitate minoră1/100 = Stotinki
Simbol unitate minorăстотинки
Conversie de top BGNBGN la USD
Grafic de top BGNGrafic BGN la USD

Profil Levul bulgar

PorecleKint (masc), Kinta (fem)
MonedeFreq used: стотинки1, стотинки2, стотинки5, стотинки10, стотинки20, стотинки50, лв1
BancnoteFreq used: лв2, лв5, лв10, лв20, лв50, лв100
Rarely used: лв1
Banca centralăBulgarian National Bank
Utilizatori
Bulgaria

