BGN - Levul bulgar
Levul bulgar este moneda Bulgaria. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Levul bulgar este cursul de la BGN la USD. Codul valutar pentru Bulgaria Lev este BGN, iar simbolul valutar este лв. Mai jos, veți găsi cursurile Levul bulgar și un convertor valutar.
Statistici Levul bulgar
|Nume
|Levul bulgar
|Simbol
|лв
|Unitate minoră
|1/100 = Stotinki
|Simbol unitate minoră
|стотинки
|Conversie de top BGN
|BGN la USD
|Grafic de top BGN
|Grafic BGN la USD
Profil Levul bulgar
|Porecle
|Kint (masc), Kinta (fem)
|Monede
|Freq used: стотинки1, стотинки2, стотинки5, стотинки10, стотинки20, стотинки50, лв1
|Bancnote
|Freq used: лв2, лв5, лв10, лв20, лв50, лв100
Rarely used: лв1
|Banca centrală
|Bulgarian National Bank
|Utilizatori
Bulgaria
Bulgaria
