XCG - Gulden din Caraibe
Gulden din Caraibe este moneda Antilele Olandeze. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Gulden din Caraibe este cursul de la XCG la USD. Codul valutar pentru Netherlands Antilles Guilder este XCG. Mai jos, veți găsi cursurile Gulden din Caraibe și un convertor valutar.
Statistici Gulden din Caraibe
|Nume
|Gulden din Caraibe
|Simbol
|Cg
|Unitate minoră
|Simbol unitate minoră
|Conversie de top XCG
|XCG la USD
|Grafic de top XCG
|Grafic XCG la USD
Profil Gulden din Caraibe
|Bancnote
|Freq used: 10Cg, 20Cg, 50Cg, 100Cg, 200Cg
|Utilizatori
