xcg
XCG - Gulden din Caraibe

Gulden din Caraibe este moneda Antilele Olandeze. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Gulden din Caraibe este cursul de la XCG la USD. Codul valutar pentru Netherlands Antilles Guilder este XCG. Mai jos, veți găsi cursurile Gulden din Caraibe și un convertor valutar.

Selectați o monedă

xcg
XCGGuilder Caraibian

Statistici Gulden din Caraibe

NumeGulden din Caraibe
SimbolCg
Unitate minoră
Simbol unitate minoră
Conversie de top XCGXCG la USD
Grafic de top XCGGrafic XCG la USD

Profil Gulden din Caraibe

BancnoteFreq used: 10Cg, 20Cg, 50Cg, 100Cg, 200Cg
Utilizatori
Gulden din Caraibe

De ce sunteți interesat de XCG?

Vreau să...

Trimit un transfer de bani ieftin în Statele UniteTrimit un transfer de bani ieftin în Regatul UnitTrimit un transfer de bani ieftin în CanadaTrimit un transfer de bani ieftin în AustraliaTrimit un transfer de bani ieftin în Noua ZeelandăMă abonez la actualizările prin e-mail pentru XCGObțin cursurile XCG pe telefonul meuObțin un API de date valutare XCG pentru afacerea mea

Cursuri valutare în timp real

MonedăCursVariație
EUR / USD1.15961
GBP / EUR1.14151
USD / JPY156.446
GBP / USD1.32370
USD / CHF0.804236
USD / CAD1.40388
EUR / JPY181.416
AUD / USD0.651976

Ratele băncilor centrale

ValutăRata dobânzii
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%