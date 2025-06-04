HRK - Kuna croată
Kuna croată este moneda Croația. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Kuna croată este cursul de la HRK la USD. Codul valutar pentru Croatia Kuna este HRK, iar simbolul valutar este kn. Mai jos, veți găsi cursurile Kuna croată și un convertor valutar.
The Croatian Kuna (HRK) was replaced by the Euro (EUR) on January 1, 2013. The Kuna is no longer accepted as legal tender as of January 14, 2023.
Statistici Kuna croată
|Nume
|Kuna croată
|Simbol
|kn
|Unitate minoră
|1/100 = lipa
|Simbol unitate minoră
|lp
|Conversie de top HRK
|HRK la USD
|Grafic de top HRK
|Grafic HRK la USD
Profil Kuna croată
|Monede
|Freq used: lp5, lp10, lp20, lp50, kn1, kn2, kn5
Rarely used: lp1, lp2, kn25
|Bancnote
|Freq used: kn5, kn10, kn20, kn50, kn100, kn200, kn500, kn1000
|Banca centrală
|Croatian National Bank
|Utilizatori
Croația
Croația
De ce sunteți interesat de HRK?
