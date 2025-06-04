hrk
HRK - Kuna croată

Kuna croată este moneda Croația. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Kuna croată este cursul de la HRK la USD. Codul valutar pentru Croatia Kuna este HRK, iar simbolul valutar este kn. Mai jos, veți găsi cursurile Kuna croată și un convertor valutar.

The Croatian Kuna (HRK) was replaced by the Euro (EUR) on January 1, 2013. The Kuna is no longer accepted as legal tender as of January 14, 2023.

hrk
HRKKuna Croată (învechit)

Statistici Kuna croată

NumeKuna croată
Simbolkn
Unitate minoră1/100 = lipa
Simbol unitate minorălp
Conversie de top HRKHRK la USD
Grafic de top HRKGrafic HRK la USD

Profil Kuna croată

MonedeFreq used: lp5, lp10, lp20, lp50, kn1, kn2, kn5
Rarely used: lp1, lp2, kn25
BancnoteFreq used: kn5, kn10, kn20, kn50, kn100, kn200, kn500, kn1000
Banca centralăCroatian National Bank
Utilizatori
Croația

