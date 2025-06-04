MGA - Ariary malgaș
Ariary malgaș este moneda Madagascar. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Ariary malgaș este cursul de la MGA la USD. Codul valutar pentru Madagascar Ariary este MGA, iar simbolul valutar este Ar. Mai jos, veți găsi cursurile Ariary malgaș și un convertor valutar.
Notice: The MGA rate shown below is the official rate. Available MGA rates may vary significantly.
Statistici Ariary malgaș
|Nume
|Ariary malgaș
|Simbol
|Ar
|Unitate minoră
|1/5 = Iraimbilanja
|Simbol unitate minoră
|Iraimbilanja
|Conversie de top MGA
|MGA la USD
|Grafic de top MGA
|Grafic MGA la USD
Profil Ariary malgaș
|Monede
|Freq used: Iraimbilanja1, Iraimbilanja25, Ar1, Ar2, Ar4, Ar5, Ar10, Ar20, Ar50
|Bancnote
|Freq used: Ar100, Ar200, Ar500, Ar1000, Ar2000, Ar5000, Ar10000
|Banca centrală
|Banque Centrale de Madagascar
|Utilizatori
Madagascar
Madagascar
De ce sunteți interesat de MGA?
Vreau să...Trimit un transfer de bani ieftin în Statele UniteTrimit un transfer de bani ieftin în Regatul UnitTrimit un transfer de bani ieftin în CanadaTrimit un transfer de bani ieftin în AustraliaTrimit un transfer de bani ieftin în Noua ZeelandăMă abonez la actualizările prin e-mail pentru MGAObțin cursurile MGA pe telefonul meuObțin un API de date valutare MGA pentru afacerea mea