MGA - Ariary malgaș

Ariary malgaș este moneda Madagascar. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Ariary malgaș este cursul de la MGA la USD. Codul valutar pentru Madagascar Ariary este MGA , iar simbolul valutar este Ar. Mai jos, veți găsi cursurile Ariary malgaș și un convertor valutar.

Notice: The MGA rate shown below is the official rate. Available MGA rates may vary significantly.