MGA - Ariary malgaș

Ariary malgaș este moneda Madagascar. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Ariary malgaș este cursul de la MGA la USD. Codul valutar pentru Madagascar Ariary este MGA, iar simbolul valutar este Ar. Mai jos, veți găsi cursurile Ariary malgaș și un convertor valutar.

Notice: The MGA rate shown below is the official rate. Available MGA rates may vary significantly.

MGAAriary Malgaș

Statistici Ariary malgaș

NumeAriary malgaș
SimbolAr
Unitate minoră1/5 = Iraimbilanja
Simbol unitate minorăIraimbilanja
Conversie de top MGAMGA la USD
Grafic de top MGAGrafic MGA la USD

Profil Ariary malgaș

MonedeFreq used: Iraimbilanja1, Iraimbilanja25, Ar1, Ar2, Ar4, Ar5, Ar10, Ar20, Ar50
BancnoteFreq used: Ar100, Ar200, Ar500, Ar1000, Ar2000, Ar5000, Ar10000
Banca centralăBanque Centrale de Madagascar
Utilizatori
Madagascar

