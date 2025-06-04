yer
YER - Rialul yemenit

Rialul yemenit este moneda Yemen. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Rialul yemenit este cursul de la YER la USD. Codul valutar pentru Yemen Rial este YER, iar simbolul valutar este ﷼. Mai jos, veți găsi cursurile Rialul yemenit și un convertor valutar.

YERRial Yemenit

Statistici Rialul yemenit

NumeRialul yemenit
Simbol
Unitate minoră1/100 = Fils
Simbol unitate minorăFils
Conversie de top YERYER la USD
Grafic de top YERGrafic YER la USD

Profil Rialul yemenit

BancnoteFreq used: ﷼50, ﷼100, ﷼200, ﷼250, ﷼500, ﷼1000
Banca centralăCentral Bank of Yemen
Utilizatori
Yemen

