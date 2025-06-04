YER - Rialul yemenit
Rialul yemenit este moneda Yemen. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Rialul yemenit este cursul de la YER la USD. Codul valutar pentru Yemen Rial este YER, iar simbolul valutar este ﷼. Mai jos, veți găsi cursurile Rialul yemenit și un convertor valutar.
Statistici Rialul yemenit
|Nume
|Rialul yemenit
|Simbol
|﷼
|Unitate minoră
|1/100 = Fils
|Simbol unitate minoră
|Fils
|Conversie de top YER
|YER la USD
|Grafic de top YER
|Grafic YER la USD
Profil Rialul yemenit
|Bancnote
|Freq used: ﷼50, ﷼100, ﷼200, ﷼250, ﷼500, ﷼1000
|Banca centrală
|Central Bank of Yemen
|Utilizatori
Yemen
Yemen
De ce sunteți interesat de YER?
Vreau să...Trimit un transfer de bani ieftin în Statele UniteTrimit un transfer de bani ieftin în Regatul UnitTrimit un transfer de bani ieftin în CanadaTrimit un transfer de bani ieftin în AustraliaTrimit un transfer de bani ieftin în Noua ZeelandăMă abonez la actualizările prin e-mail pentru YERObțin cursurile YER pe telefonul meuObțin un API de date valutare YER pentru afacerea mea