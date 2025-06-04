ALL - Lekul albanez
Lekul albanez este moneda Albania. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Lekul albanez este cursul de la ALL la USD. Codul valutar pentru Albania Lek este ALL, iar simbolul valutar este L. Mai jos, veți găsi cursurile Lekul albanez și un convertor valutar.
Statistici Lekul albanez
|Nume
|Lekul albanez
|Simbol
|Lek
|Unitate minoră
|1/100 = Qindarkë
|Simbol unitate minoră
|Qindarkë
|Conversie de top ALL
|ALL la USD
|Grafic de top ALL
|Grafic ALL la USD
Profil Lekul albanez
|Monede
|Freq used: Lek1, Lek5, Lek10, Lek20, Lek50, Lek100
|Bancnote
|Freq used: Lek200, Lek500, Lek1000, Lek2000, Lek5000
|Banca centrală
|Bank of Albania
|Utilizatori
Albania
Albania
