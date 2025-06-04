all
Lekul albanez este moneda Albania. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Lekul albanez este cursul de la ALL la USD. Codul valutar pentru Albania Lek este ALL, iar simbolul valutar este L. Mai jos, veți găsi cursurile Lekul albanez și un convertor valutar.

ALLLek Albanez

Statistici Lekul albanez

NumeLekul albanez
SimbolLek
Unitate minoră1/100 = Qindarkë
Simbol unitate minorăQindarkë
Conversie de top ALLALL la USD
Grafic de top ALLGrafic ALL la USD

Profil Lekul albanez

MonedeFreq used: Lek1, Lek5, Lek10, Lek20, Lek50, Lek100
BancnoteFreq used: Lek200, Lek500, Lek1000, Lek2000, Lek5000
Banca centralăBank of Albania
Utilizatori
Albania

