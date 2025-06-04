JMD - Dolarul Jamaican
Dolarul Jamaican este moneda Jamaica. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Dolarul Jamaican este cursul de la JMD la USD. Codul valutar pentru Jamaica Dollar este JMD, iar simbolul valutar este J$. Mai jos, veți găsi cursurile Dolarul Jamaican și un convertor valutar.
Statistici Dolarul Jamaican
|Nume
|Dolarul Jamaican
|Simbol
|J$
|Unitate minoră
|1/100 = Cent
|Simbol unitate minoră
|c
|Conversie de top JMD
|JMD la USD
|Grafic de top JMD
|Grafic JMD la USD
Profil Dolarul Jamaican
|Monede
|Freq used: 1c, 10c, 25c, J$1, J$5, J$10, J$20
|Bancnote
|Freq used: J$50, J$100, J$500, J$1000, J$5000
|Banca centrală
|Bank of Jamaica
|Utilizatori
Jamaica
Jamaica
