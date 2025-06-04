jmd
Dolarul Jamaican este moneda Jamaica. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Dolarul Jamaican este cursul de la JMD la USD. Codul valutar pentru Jamaica Dollar este JMD, iar simbolul valutar este J$. Mai jos, veți găsi cursurile Dolarul Jamaican și un convertor valutar.

Statistici Dolarul Jamaican

NumeDolarul Jamaican
SimbolJ$
Unitate minoră1/100 = Cent
Simbol unitate minorăc
Conversie de top JMDJMD la USD
Grafic de top JMDGrafic JMD la USD

Profil Dolarul Jamaican

MonedeFreq used: 1c, 10c, 25c, J$1, J$5, J$10, J$20
BancnoteFreq used: J$50, J$100, J$500, J$1000, J$5000
Banca centralăBank of Jamaica
Utilizatori
Jamaica

