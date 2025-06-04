LVL - Lats letonian
Lats letonian este moneda Letonia. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Lats letonian este cursul de la LVL la USD. Codul valutar pentru Latvia Lat este LVL, iar simbolul valutar este Ls. Mai jos, veți găsi cursurile Lats letonian și un convertor valutar.
The Latvian Lat was replaced by the Euro on January 1, 2014. The Lat is no longer accepted as legal tender as of January 15, 2014.
Statistici Lats letonian
|Nume
|Lats letonian
|Simbol
|Ls
|Unitate minoră
|1/100 = Santims
|Simbol unitate minoră
|Santims
|Conversie de top LVL
|LVL la USD
|Grafic de top LVL
|Grafic LVL la USD
Profil Lats letonian
|Monede
|Freq used: Santims1, Santims2, Santims5, Santims10, Santims20, Santims50, Ls1, Ls2, Ls10, Ls100
|Bancnote
|Freq used: Ls5, Ls10, Ls20, Ls50, Ls100, Ls500
|Banca centrală
|Bank of Latvia
|Utilizatori
Letonia
Letonia
