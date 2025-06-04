lvl
LVL - Lats letonian

Lats letonian este moneda Letonia. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Lats letonian este cursul de la LVL la USD. Codul valutar pentru Latvia Lat este LVL, iar simbolul valutar este Ls. Mai jos, veți găsi cursurile Lats letonian și un convertor valutar.

The Latvian Lat was replaced by the Euro on January 1, 2014. The Lat is no longer accepted as legal tender as of January 15, 2014.

LVLLats Leton

Statistici Lats letonian

NumeLats letonian
SimbolLs
Unitate minoră1/100 = Santims
Simbol unitate minorăSantims
Conversie de top LVLLVL la USD
Grafic de top LVLGrafic LVL la USD

Profil Lats letonian

MonedeFreq used: Santims1, Santims2, Santims5, Santims10, Santims20, Santims50, Ls1, Ls2, Ls10, Ls100
BancnoteFreq used: Ls5, Ls10, Ls20, Ls50, Ls100, Ls500
Banca centralăBank of Latvia
Utilizatori
Letonia

