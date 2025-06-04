MWK - Kwacha Malawiană

Kwacha Malawiană este moneda Malawi. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Kwacha Malawiană este cursul de la MWK la USD. Codul valutar pentru Malawi Kwacha este MWK , iar simbolul valutar este MK. Mai jos, veți găsi cursurile Kwacha Malawiană și un convertor valutar.