MWK - Kwacha Malawiană
Kwacha Malawiană este moneda Malawi. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Kwacha Malawiană este cursul de la MWK la USD. Codul valutar pentru Malawi Kwacha este MWK, iar simbolul valutar este MK. Mai jos, veți găsi cursurile Kwacha Malawiană și un convertor valutar.
Statistici Kwacha Malawiană
|Nume
|Kwacha Malawiană
|Simbol
|MK
|Unitate minoră
|1/100 = Tambala
|Simbol unitate minoră
|Tambala
|Conversie de top MWK
|MWK la USD
|Grafic de top MWK
|Grafic MWK la USD
Profil Kwacha Malawiană
|Monede
|Freq used: Tambala1, Tambala2, Tambala5, Tambala50, MK1, MK5, MK10, MK15, MK20, MK40, MK50, MK75, MK100
|Bancnote
|Freq used: MK5, MK10, MK20, MK50, MK100, MK200, MK500, MK1000
|Banca centrală
|Reserve Bank of Malawi
|Utilizatori
Malawi
Malawi
