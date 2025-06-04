mwk
Kwacha Malawiană este moneda Malawi. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Kwacha Malawiană este cursul de la MWK la USD. Codul valutar pentru Malawi Kwacha este MWK, iar simbolul valutar este MK. Mai jos, veți găsi cursurile Kwacha Malawiană și un convertor valutar.

Statistici Kwacha Malawiană

NumeKwacha Malawiană
SimbolMK
Unitate minoră1/100 = Tambala
Simbol unitate minorăTambala
Conversie de top MWKMWK la USD
Grafic de top MWKGrafic MWK la USD

Profil Kwacha Malawiană

MonedeFreq used: Tambala1, Tambala2, Tambala5, Tambala50, MK1, MK5, MK10, MK15, MK20, MK40, MK50, MK75, MK100
BancnoteFreq used: MK5, MK10, MK20, MK50, MK100, MK200, MK500, MK1000
Banca centralăReserve Bank of Malawi
Utilizatori
Malawi

