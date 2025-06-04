RON - Leu românesc
Leu românesc este moneda România. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Leu românesc este cursul de la RON la USD. Codul valutar pentru Romania Leu este RON, iar simbolul valutar este lei. Mai jos, veți găsi cursurile Leu românesc și un convertor valutar.
Statistici Leu românesc
|Nume
|Leu românesc
|Simbol
|lei
|Unitate minoră
|1/100 = Bani
|Simbol unitate minoră
|Bani
|Conversie de top RON
|RON la USD
|Grafic de top RON
|Grafic RON la USD
Profil Leu românesc
|Monede
|Freq used: Bani10, Bani50
Rarely used: Bani1, Bani5
|Bancnote
|Freq used: lei1, lei5, lei10, lei50, lei100
Rarely used: lei200, lei500
|Banca centrală
|National Bank of Romania
|Utilizatori
România
România
