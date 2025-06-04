ron
RON - Leu românesc

Leu românesc este moneda România. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Leu românesc este cursul de la RON la USD. Codul valutar pentru Romania Leu este RON, iar simbolul valutar este lei. Mai jos, veți găsi cursurile Leu românesc și un convertor valutar.

RONLeu Românesc

Statistici Leu românesc

NumeLeu românesc
Simbollei
Unitate minoră1/100 = Bani
Simbol unitate minorăBani
Conversie de top RONRON la USD
Grafic de top RONGrafic RON la USD

Profil Leu românesc

MonedeFreq used: Bani10, Bani50
Rarely used: Bani1, Bani5
BancnoteFreq used: lei1, lei5, lei10, lei50, lei100
Rarely used: lei200, lei500
Banca centralăNational Bank of Romania
Utilizatori
România

