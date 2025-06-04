sle
SLE - Leone din Sierra Leone

Leone din Sierra Leone este moneda Sierra Leone. Codul valutar pentru Sierra Leone Leone este SLE. Mai jos, veți găsi cursurile Leone din Sierra Leone și un convertor valutar.

SLELeone Sierra Leonean
SLE and SLL are legal tender until March 2023, in accordance with ISO 4217 AMENDMENT NUMBER 173, which was released on September 23, 2022.

Statistici Leone din Sierra Leone

NumeLeone din Sierra Leone
SimbolLe
Unitate minoră1/100 = Cent
Simbol unitate minorăc

Profil Leone din Sierra Leone

MonedeFreq used: Le10, Le50, Le100, Le500
BancnoteFreq used: Le1, Le2, Le5, Le10
Banca centralăBank of Sierra Leone

