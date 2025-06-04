SLE - Leone din Sierra Leone
Leone din Sierra Leone este moneda Sierra Leone. Codul valutar pentru Sierra Leone Leone este SLE. Mai jos, veți găsi cursurile Leone din Sierra Leone și un convertor valutar.
SLE and SLL are legal tender until March 2023, in accordance with ISO 4217 AMENDMENT NUMBER 173, which was released on September 23, 2022.
Statistici Leone din Sierra Leone
|Nume
|Leone din Sierra Leone
|Simbol
|Le
|Unitate minoră
|1/100 = Cent
|Simbol unitate minoră
|c
Profil Leone din Sierra Leone
|Monede
|Freq used: Le10, Le50, Le100, Le500
|Bancnote
|Freq used: Le1, Le2, Le5, Le10
|Banca centrală
|Bank of Sierra Leone
