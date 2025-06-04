lrd
LRD - Dolarul liberian

Dolarul liberian este moneda Liberia. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Dolarul liberian este cursul de la LRD la USD. Codul valutar pentru Liberia Dollar este LRD, iar simbolul valutar este $. Mai jos, veți găsi cursurile Dolarul liberian și un convertor valutar.

Selectați o monedă

lrd
LRDDolar Liberian

Statistici Dolarul liberian

NumeDolarul liberian
Simbol$
Unitate minoră1/100 = Cent
Simbol unitate minoră¢
Conversie de top LRDLRD la USD
Grafic de top LRDGrafic LRD la USD

Profil Dolarul liberian

MonedeFreq used: ¢5, ¢10, ¢25, ¢50, $1
BancnoteFreq used: $5, $10, $20, $50, $100
Banca centralăCentral Bank of Liberia
Utilizatori
Liberia

De ce sunteți interesat de LRD?

Vreau să...

Mă abonez la actualizările prin e-mail pentru LRDObțin cursurile LRD pe telefonul meuObțin un API de date valutare LRD pentru afacerea mea

Cursuri valutare în timp real

MonedăCursVariație
EUR / USD1.15972
GBP / EUR1.14155
USD / JPY156.428
GBP / USD1.32387
USD / CHF0.804045
USD / CAD1.40366
EUR / JPY181.413
AUD / USD0.651991

Ratele băncilor centrale

ValutăRata dobânzii
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%