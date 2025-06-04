LRD - Dolarul liberian
Dolarul liberian este moneda Liberia. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Dolarul liberian este cursul de la LRD la USD. Codul valutar pentru Liberia Dollar este LRD, iar simbolul valutar este $. Mai jos, veți găsi cursurile Dolarul liberian și un convertor valutar.
Statistici Dolarul liberian
|Nume
|Dolarul liberian
|Simbol
|$
|Unitate minoră
|1/100 = Cent
|Simbol unitate minoră
|¢
|Conversie de top LRD
|LRD la USD
|Grafic de top LRD
|Grafic LRD la USD
Profil Dolarul liberian
|Monede
|Freq used: ¢5, ¢10, ¢25, ¢50, $1
|Bancnote
|Freq used: $5, $10, $20, $50, $100
|Banca centrală
|Central Bank of Liberia
|Utilizatori
Liberia
Liberia
