BAM - Marca bosniacă convertibilă
Marca bosniacă convertibilă este moneda Bosnia și Herțegovina. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Marca bosniacă convertibilă este cursul de la BAM la USD. Codul valutar pentru Bosnia and Herzegovina Convertible Mark este BAM, iar simbolul valutar este KM. Mai jos, veți găsi cursurile Marca bosniacă convertibilă și un convertor valutar.
Statistici Marca bosniacă convertibilă
|Nume
|Marca bosniacă convertibilă
|Simbol
|KM
|Unitate minoră
|1/100 = fening
|Simbol unitate minoră
|fening
|Conversie de top BAM
|BAM la USD
|Grafic de top BAM
|Grafic BAM la USD
Profil Marca bosniacă convertibilă
|Porecle
|конвертибилна марка (Serbian)
|Monede
|Freq used: fening5, fening10, fening20, fening50, KM1, KM2, KM5
|Bancnote
|Freq used: KM10, KM20, KM50, KM100, KM200
|Banca centrală
|Central bank of Bosnia and Herzegovina
|Utilizatori
Bosnia și Herțegovina
Bosnia și Herțegovina
De ce sunteți interesat de BAM?
Vreau să...Trimit un transfer de bani ieftin în Statele UniteTrimit un transfer de bani ieftin în Regatul UnitTrimit un transfer de bani ieftin în CanadaTrimit un transfer de bani ieftin în AustraliaTrimit un transfer de bani ieftin în Noua ZeelandăMă abonez la actualizările prin e-mail pentru BAMObțin cursurile BAM pe telefonul meuObțin un API de date valutare BAM pentru afacerea mea