bam
BAM - Marca bosniacă convertibilă

Marca bosniacă convertibilă este moneda Bosnia și Herțegovina. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Marca bosniacă convertibilă este cursul de la BAM la USD. Codul valutar pentru Bosnia and Herzegovina Convertible Mark este BAM, iar simbolul valutar este KM. Mai jos, veți găsi cursurile Marca bosniacă convertibilă și un convertor valutar.

Selectați o monedă

bam
BAMMarcă Convertibilă Bosnia-Herțegovina

Statistici Marca bosniacă convertibilă

NumeMarca bosniacă convertibilă
SimbolKM
Unitate minoră1/100 = fening
Simbol unitate minorăfening
Conversie de top BAMBAM la USD
Grafic de top BAMGrafic BAM la USD

Profil Marca bosniacă convertibilă

Porecleконвертибилна марка (Serbian)
MonedeFreq used: fening5, fening10, fening20, fening50, KM1, KM2, KM5
BancnoteFreq used: KM10, KM20, KM50, KM100, KM200
Banca centralăCentral bank of Bosnia and Herzegovina
Utilizatori
Bosnia și Herțegovina

De ce sunteți interesat de BAM?

Vreau să...

Trimit un transfer de bani ieftin în Statele UniteTrimit un transfer de bani ieftin în Regatul UnitTrimit un transfer de bani ieftin în CanadaTrimit un transfer de bani ieftin în AustraliaTrimit un transfer de bani ieftin în Noua ZeelandăMă abonez la actualizările prin e-mail pentru BAMObțin cursurile BAM pe telefonul meuObțin un API de date valutare BAM pentru afacerea mea

Cursuri valutare în timp real

MonedăCursVariație
EUR / USD1.15956
GBP / EUR1.14154
USD / JPY156.446
GBP / USD1.32369
USD / CHF0.804289
USD / CAD1.40386
EUR / JPY181.409
AUD / USD0.651886

Ratele băncilor centrale

ValutăRata dobânzii
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%