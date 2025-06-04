BAM - Marca bosniacă convertibilă

Marca bosniacă convertibilă este moneda Bosnia și Herțegovina. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Marca bosniacă convertibilă este cursul de la BAM la USD. Codul valutar pentru Bosnia and Herzegovina Convertible Mark este BAM , iar simbolul valutar este KM. Mai jos, veți găsi cursurile Marca bosniacă convertibilă și un convertor valutar.