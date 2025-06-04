ERN - Nakfa eritreeană
Nakfa eritreeană este moneda Eritreea. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Nakfa eritreeană este cursul de la ERN la USD. Codul valutar pentru Eritrea Nakfa este ERN, iar simbolul valutar este Nfk. Mai jos, veți găsi cursurile Nakfa eritreeană și un convertor valutar.
Statistici Nakfa eritreeană
|Nume
|Nakfa eritreeană
|Simbol
|Nkf
|Unitate minoră
|1/100 = cent
|Simbol unitate minoră
|cent
|Conversie de top ERN
|ERN la USD
|Grafic de top ERN
|Grafic ERN la USD
Profil Nakfa eritreeană
|Banca centrală
|Bank of Eritrea
|Utilizatori
Eritreea
Eritreea
De ce sunteți interesat de ERN?
