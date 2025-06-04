ern
ERN - Nakfa eritreeană

Nakfa eritreeană este moneda Eritreea. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Nakfa eritreeană este cursul de la ERN la USD. Codul valutar pentru Eritrea Nakfa este ERN, iar simbolul valutar este Nfk. Mai jos, veți găsi cursurile Nakfa eritreeană și un convertor valutar.

Selectați o monedă

ern
ERNNakfa Eritreeană

Statistici Nakfa eritreeană

NumeNakfa eritreeană
SimbolNkf
Unitate minoră1/100 = cent
Simbol unitate minorăcent
Conversie de top ERNERN la USD
Grafic de top ERNGrafic ERN la USD

Profil Nakfa eritreeană

Banca centralăBank of Eritrea
Utilizatori
Eritreea

De ce sunteți interesat de ERN?

Vreau să...

Trimit un transfer de bani ieftin în Statele UniteTrimit un transfer de bani ieftin în Regatul UnitTrimit un transfer de bani ieftin în CanadaTrimit un transfer de bani ieftin în AustraliaTrimit un transfer de bani ieftin în Noua ZeelandăMă abonez la actualizările prin e-mail pentru ERNObțin cursurile ERN pe telefonul meuObțin un API de date valutare ERN pentru afacerea mea

Cursuri valutare în timp real

MonedăCursVariație
EUR / USD1.15950
GBP / EUR1.14170
USD / JPY156.455
GBP / USD1.32380
USD / CHF0.804191
USD / CAD1.40378
EUR / JPY181.410
AUD / USD0.652004

Ratele băncilor centrale

ValutăRata dobânzii
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%