ERN - Nakfa eritreeană

Nakfa eritreeană este moneda Eritreea. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Nakfa eritreeană este cursul de la ERN la USD. Codul valutar pentru Eritrea Nakfa este ERN , iar simbolul valutar este Nfk. Mai jos, veți găsi cursurile Nakfa eritreeană și un convertor valutar.