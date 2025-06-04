fkp
FKP - Lira din Insule Falkland

Lira din Insule Falkland este moneda Insulele Falkland (Malvine). Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Lira din Insule Falkland este cursul de la FKP la USD. Codul valutar pentru Falkland Islands (Malvinas) Pound este FKP, iar simbolul valutar este £. Mai jos, veți găsi cursurile Lira din Insule Falkland și un convertor valutar.

Selectați o monedă

fkp
FKPLiră Insulele Falkland

Statistici Lira din Insule Falkland

NumeLira din Insule Falkland
Simbol£
Unitate minoră1/100 = Pence
Simbol unitate minorăp
Conversie de top FKPFKP la USD
Grafic de top FKPGrafic FKP la USD

Profil Lira din Insule Falkland

MonedeFreq used: p1, p2, p5, p10, p20, p50, £1, £2
BancnoteFreq used: £5, £10, £20, £50
Utilizatori
Insulele Falkland (Malvine)

De ce sunteți interesat de FKP?

Vreau să...

Trimit un transfer de bani ieftin în Statele UniteTrimit un transfer de bani ieftin în Regatul UnitTrimit un transfer de bani ieftin în CanadaTrimit un transfer de bani ieftin în AustraliaTrimit un transfer de bani ieftin în Noua ZeelandăMă abonez la actualizările prin e-mail pentru FKPObțin cursurile FKP pe telefonul meuObțin un API de date valutare FKP pentru afacerea mea

Cursuri valutare în timp real

MonedăCursVariație
EUR / USD1.15953
GBP / EUR1.14169
USD / JPY156.451
GBP / USD1.32382
USD / CHF0.804153
USD / CAD1.40376
EUR / JPY181.409
AUD / USD0.652059

Ratele băncilor centrale

ValutăRata dobânzii
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%