FKP - Lira din Insule Falkland
Lira din Insule Falkland este moneda Insulele Falkland (Malvine). Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Lira din Insule Falkland este cursul de la FKP la USD. Codul valutar pentru Falkland Islands (Malvinas) Pound este FKP, iar simbolul valutar este £. Mai jos, veți găsi cursurile Lira din Insule Falkland și un convertor valutar.
Statistici Lira din Insule Falkland
|Nume
|Lira din Insule Falkland
|Simbol
|£
|Unitate minoră
|1/100 = Pence
|Simbol unitate minoră
|p
|Conversie de top FKP
|FKP la USD
|Grafic de top FKP
|Grafic FKP la USD
Profil Lira din Insule Falkland
|Monede
|Freq used: p1, p2, p5, p10, p20, p50, £1, £2
|Bancnote
|Freq used: £5, £10, £20, £50
|Utilizatori
Insulele Falkland (Malvine)
De ce sunteți interesat de FKP?
