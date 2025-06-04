FKP - Lira din Insule Falkland

Lira din Insule Falkland este moneda Insulele Falkland (Malvine). Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Lira din Insule Falkland este cursul de la FKP la USD. Codul valutar pentru Falkland Islands (Malvinas) Pound este FKP , iar simbolul valutar este £. Mai jos, veți găsi cursurile Lira din Insule Falkland și un convertor valutar.