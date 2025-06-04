lsl
Loti din Lesotho este moneda Lesotho. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Loti din Lesotho este cursul de la LSL la USD. Codul valutar pentru Lesotho Loti este LSL, iar simbolul valutar este M. Mai jos, veți găsi cursurile Loti din Lesotho și un convertor valutar.

LSLLoti Basotho

Statistici Loti din Lesotho

NumeLoti din Lesotho
SimbolLoti
Unitate minoră
Simbol unitate minoră
Conversie de top LSLLSL la USD
Grafic de top LSLGrafic LSL la USD

Profil Loti din Lesotho

Utilizatori
Lesotho

Cursuri valutare în timp real

MonedăCursVariație
EUR / USD1.15972
GBP / EUR1.14155
USD / JPY156.428
GBP / USD1.32387
USD / CHF0.804045
USD / CAD1.40366
EUR / JPY181.413
AUD / USD0.651991

Ratele băncilor centrale

ValutăRata dobânzii
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%