LSL - Loti din Lesotho

Loti din Lesotho este moneda Lesotho. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Loti din Lesotho este cursul de la LSL la USD. Codul valutar pentru Lesotho Loti este LSL , iar simbolul valutar este M. Mai jos, veți găsi cursurile Loti din Lesotho și un convertor valutar.