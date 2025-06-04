brl
BRL - Realul brazilian

Realul brazilian este moneda Brazilia. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Realul brazilian este cursul de la BRL la USD. Codul valutar pentru Brazil Real este BRL, iar simbolul valutar este R$. Mai jos, veți găsi cursurile Realul brazilian și un convertor valutar.

BRLReal Brazilian

Statistici Realul brazilian

NumeRealul brazilian
SimbolR$
Unitate minoră1/100 = centavo
Simbol unitate minorăcentavo
Conversie de top BRLBRL la USD
Grafic de top BRLGrafic BRL la USD

Profil Realul brazilian

PorecleReal
MonedeFreq used: centavo5, centavo10, centavo25, centavo50, R$1
BancnoteFreq used: R$5, R$10, R$20, R$50, R$100
Rarely used: R$2
Banca centralăBanco Central Do Brasil
Utilizatori
Brazilia

