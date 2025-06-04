BRL - Realul brazilian
Realul brazilian este moneda Brazilia. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Realul brazilian este cursul de la BRL la USD. Codul valutar pentru Brazil Real este BRL, iar simbolul valutar este R$. Mai jos, veți găsi cursurile Realul brazilian și un convertor valutar.
Statistici Realul brazilian
|Nume
|Realul brazilian
|Simbol
|R$
|Unitate minoră
|1/100 = centavo
|Simbol unitate minoră
|centavo
|Conversie de top BRL
|BRL la USD
|Grafic de top BRL
|Grafic BRL la USD
Profil Realul brazilian
|Porecle
|Real
|Monede
|Freq used: centavo5, centavo10, centavo25, centavo50, R$1
|Bancnote
|Freq used: R$5, R$10, R$20, R$50, R$100
Rarely used: R$2
|Banca centrală
|Banco Central Do Brasil
|Utilizatori
Brazilia
Brazilia
