TMT - Manatul turkmen
Manatul turkmen este moneda Turkmenistan. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Manatul turkmen este cursul de la TMT la USD. Codul valutar pentru Turkmenistan Manat este TMT, iar simbolul valutar este T. Mai jos, veți găsi cursurile Manatul turkmen și un convertor valutar.
Statistici Manatul turkmen
|Nume
|Manatul turkmen
|Simbol
|Manat
|Unitate minoră
|Simbol unitate minoră
|Conversie de top TMT
|TMT la USD
|Grafic de top TMT
|Grafic TMT la USD
Profil Manatul turkmen
|Utilizatori
Turkmenistan
Turkmenistan
