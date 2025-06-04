tmt
Manatul turkmen este moneda Turkmenistan. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Manatul turkmen este cursul de la TMT la USD. Codul valutar pentru Turkmenistan Manat este TMT, iar simbolul valutar este T. Mai jos, veți găsi cursurile Manatul turkmen și un convertor valutar.

Statistici Manatul turkmen

NumeManatul turkmen
SimbolManat
Unitate minoră
Simbol unitate minoră
Conversie de top TMTTMT la USD
Grafic de top TMTGrafic TMT la USD

Profil Manatul turkmen

Utilizatori
Turkmenistan

