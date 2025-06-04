zwl
ZWL - Dolarul zimbabwean

Dolarul zimbabwean este moneda Zimbabwe. Codul valutar pentru Zimbabwe Dollar este ZWL, iar simbolul valutar este $. Mai jos, veți găsi cursurile Dolarul zimbabwean și un convertor valutar.

Notice: This Zimbabwe dollar (ZWL) has been suspended indefinitely.

ZWLDolar Zimbabwean (învechit)

Statistici Dolarul zimbabwean

NumeDolarul zimbabwean
Simbol$
Unitate minoră1/100 = Cent
Simbol unitate minorăCent

Profil Dolarul zimbabwean

Banca centralăReserve Bank of Zimbabwe

