GTQ - Quetzal guatemalez
Quetzal guatemalez este moneda Guatemala. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Quetzal guatemalez este cursul de la GTQ la USD. Codul valutar pentru Guatemala Quetzal este GTQ, iar simbolul valutar este Q. Mai jos, veți găsi cursurile Quetzal guatemalez și un convertor valutar.
Statistici Quetzal guatemalez
|Nume
|Quetzal guatemalez
|Simbol
|Q
|Unitate minoră
|1/100 = Centavo
|Simbol unitate minoră
|Centavo
|Conversie de top GTQ
|GTQ la USD
|Grafic de top GTQ
|Grafic GTQ la USD
Profil Quetzal guatemalez
|Monede
|Freq used: Centavo1, Centavo5, Centavo10, Centavo25, Centavo50, Q1
|Bancnote
|Freq used: Centavo50, Q1, Q5, Q10, Q20, Q50, Q100, Q200
|Banca centrală
|Bank of Guatemala
|Utilizatori
Guatemala
De ce sunteți interesat de GTQ?
