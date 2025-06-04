gtq
GTQ - Quetzal guatemalez

Quetzal guatemalez este moneda Guatemala. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Quetzal guatemalez este cursul de la GTQ la USD. Codul valutar pentru Guatemala Quetzal este GTQ, iar simbolul valutar este Q. Mai jos, veți găsi cursurile Quetzal guatemalez și un convertor valutar.

Selectați o monedă

gtq
GTQQuetzal Guatemalan

Statistici Quetzal guatemalez

NumeQuetzal guatemalez
SimbolQ
Unitate minoră1/100 = Centavo
Simbol unitate minorăCentavo
Conversie de top GTQGTQ la USD
Grafic de top GTQGrafic GTQ la USD

Profil Quetzal guatemalez

MonedeFreq used: Centavo1, Centavo5, Centavo10, Centavo25, Centavo50, Q1
BancnoteFreq used: Centavo50, Q1, Q5, Q10, Q20, Q50, Q100, Q200
Banca centralăBank of Guatemala
Utilizatori
Guatemala

De ce sunteți interesat de GTQ?

Vreau să...

Trimit un transfer de bani ieftin în Statele UniteTrimit un transfer de bani ieftin în Regatul UnitTrimit un transfer de bani ieftin în CanadaTrimit un transfer de bani ieftin în AustraliaTrimit un transfer de bani ieftin în Noua ZeelandăMă abonez la actualizările prin e-mail pentru GTQObțin cursurile GTQ pe telefonul meuObțin un API de date valutare GTQ pentru afacerea mea

Cursuri valutare în timp real

MonedăCursVariație
EUR / USD1.15955
GBP / EUR1.14174
USD / JPY156.448
GBP / USD1.32390
USD / CHF0.804110
USD / CAD1.40375
EUR / JPY181.409
AUD / USD0.652047

Ratele băncilor centrale

ValutăRata dobânzii
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%