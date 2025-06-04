rwf
Franc rwandez este moneda Rwanda. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Franc rwandez este cursul de la RWF la USD. Codul valutar pentru Rwanda Franc este RWF, iar simbolul valutar este R₣. Mai jos, veți găsi cursurile Franc rwandez și un convertor valutar.

Statistici Franc rwandez

NumeFranc rwandez
SimbolFranc
Unitate minoră1/100 = Centime
Simbol unitate minorăCentime
Conversie de top RWFRWF la USD
Grafic de top RWFGrafic RWF la USD

Profil Franc rwandez

BancnoteFreq used: Franc100, Franc500, Franc1000, Franc5000
Utilizatori
Rwanda

