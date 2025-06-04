RWF - Franc rwandez
Franc rwandez este moneda Rwanda. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Franc rwandez este cursul de la RWF la USD. Codul valutar pentru Rwanda Franc este RWF, iar simbolul valutar este R₣. Mai jos, veți găsi cursurile Franc rwandez și un convertor valutar.
Statistici Franc rwandez
|Nume
|Franc rwandez
|Simbol
|Franc
|Unitate minoră
|1/100 = Centime
|Simbol unitate minoră
|Centime
|Conversie de top RWF
|RWF la USD
|Grafic de top RWF
|Grafic RWF la USD
Profil Franc rwandez
|Bancnote
|Freq used: Franc100, Franc500, Franc1000, Franc5000
|Utilizatori
Rwanda
Rwanda
