SBD - Dolar din Insule Solomon
Dolar din Insule Solomon este moneda Insulele Solomon. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Dolar din Insule Solomon este cursul de la SBD la USD. Codul valutar pentru Solomon Islands Dollar este SBD, iar simbolul valutar este $. Mai jos, veți găsi cursurile Dolar din Insule Solomon și un convertor valutar.
Statistici Dolar din Insule Solomon
|Nume
|Dolar din Insule Solomon
|Simbol
|$
|Unitate minoră
|Simbol unitate minoră
|Conversie de top SBD
|SBD la USD
|Grafic de top SBD
|Grafic SBD la USD
Profil Dolar din Insule Solomon
|Utilizatori
Insulele Solomon
Insulele Solomon
