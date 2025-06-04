SBD - Dolar din Insule Solomon

Dolar din Insule Solomon este moneda Insulele Solomon. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Dolar din Insule Solomon este cursul de la SBD la USD. Codul valutar pentru Solomon Islands Dollar este SBD , iar simbolul valutar este $. Mai jos, veți găsi cursurile Dolar din Insule Solomon și un convertor valutar.