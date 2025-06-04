ZWG - Dolarul zimbabwean
Dolarul zimbabwean este moneda Zimbabwe. Codul valutar pentru Zimbabwe Dollar este ZWG. Mai jos, veți găsi cursurile Dolarul zimbabwean și un convertor valutar.
Statistici Dolarul zimbabwean
|Nume
|Dolarul zimbabwean
|Simbol
|$
|Unitate minoră
|1/100 = Cent
|Simbol unitate minoră
|Cent
Profil Dolarul zimbabwean
|Banca centrală
|Reserve Bank of Zimbabwe
De ce sunteți interesat de ZWG?
Vreau să...Trimit un transfer de bani ieftin în Statele UniteTrimit un transfer de bani ieftin în Regatul UnitTrimit un transfer de bani ieftin în CanadaTrimit un transfer de bani ieftin în AustraliaTrimit un transfer de bani ieftin în Noua ZeelandăMă abonez la actualizările prin e-mail pentru ZWGObțin cursurile ZWG pe telefonul meuObțin un API de date valutare ZWG pentru afacerea mea