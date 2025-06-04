MVR - Rufiyaa din Maldive
Rufiyaa din Maldive este moneda Maldive (Insulele Maldive). Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Rufiyaa din Maldive este cursul de la MVR la USD. Codul valutar pentru Maldives (Maldive Islands) Rufiyaa este MVR, iar simbolul valutar este Rf. Mai jos, veți găsi cursurile Rufiyaa din Maldive și un convertor valutar.
Statistici Rufiyaa din Maldive
|Nume
|Rufiyaa din Maldive
|Simbol
|Rufiyaa
|Unitate minoră
|1/100 = Laari
|Simbol unitate minoră
|Laari
|Conversie de top MVR
|MVR la USD
|Grafic de top MVR
|Grafic MVR la USD
Profil Rufiyaa din Maldive
|Monede
|Freq used: Laari1, Laari5, Laari10, Laari25, Laari50, Rufiyaa1, Rufiyaa2
|Bancnote
|Freq used: Rufiyaa5, Rufiyaa10, Rufiyaa20, Rufiyaa50, Rufiyaa100, Rufiyaa200, Rufiyaa500
|Banca centrală
|Maldives Monetary Authority
|Utilizatori
Maldive (Insulele Maldive)
De ce sunteți interesat de MVR?
