MVR - Rufiyaa din Maldive

Rufiyaa din Maldive este moneda Maldive (Insulele Maldive). Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Rufiyaa din Maldive este cursul de la MVR la USD. Codul valutar pentru Maldives (Maldive Islands) Rufiyaa este MVR , iar simbolul valutar este Rf. Mai jos, veți găsi cursurile Rufiyaa din Maldive și un convertor valutar.