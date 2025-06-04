mvr
MVR - Rufiyaa din Maldive

Rufiyaa din Maldive este moneda Maldive (Insulele Maldive). Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Rufiyaa din Maldive este cursul de la MVR la USD. Codul valutar pentru Maldives (Maldive Islands) Rufiyaa este MVR, iar simbolul valutar este Rf. Mai jos, veți găsi cursurile Rufiyaa din Maldive și un convertor valutar.

Selectați o monedă

mvr
MVRRufiyaa Maldiviană

Statistici Rufiyaa din Maldive

NumeRufiyaa din Maldive
SimbolRufiyaa
Unitate minoră1/100 = Laari
Simbol unitate minorăLaari
Conversie de top MVRMVR la USD
Grafic de top MVRGrafic MVR la USD

Profil Rufiyaa din Maldive

MonedeFreq used: Laari1, Laari5, Laari10, Laari25, Laari50, Rufiyaa1, Rufiyaa2
BancnoteFreq used: Rufiyaa5, Rufiyaa10, Rufiyaa20, Rufiyaa50, Rufiyaa100, Rufiyaa200, Rufiyaa500
Banca centralăMaldives Monetary Authority
Utilizatori
Maldive (Insulele Maldive)

De ce sunteți interesat de MVR?

Vreau să...

Trimit un transfer de bani ieftin în Statele UniteTrimit un transfer de bani ieftin în Regatul UnitTrimit un transfer de bani ieftin în CanadaTrimit un transfer de bani ieftin în AustraliaTrimit un transfer de bani ieftin în Noua ZeelandăMă abonez la actualizările prin e-mail pentru MVRObțin cursurile MVR pe telefonul meuObțin un API de date valutare MVR pentru afacerea mea

Cursuri valutare în timp real

MonedăCursVariație
EUR / USD1.15961
GBP / EUR1.14148
USD / JPY156.436
GBP / USD1.32368
USD / CHF0.804134
USD / CAD1.40379
EUR / JPY181.405
AUD / USD0.651950

Ratele băncilor centrale

ValutăRata dobânzii
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%