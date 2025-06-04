tnd
TND - Dinarul tunisian

Dinarul tunisian este moneda Tunisia. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Dinarul tunisian este cursul de la TND la USD. Codul valutar pentru Tunisia Dinar este TND, iar simbolul valutar este د.ت. Mai jos, veți găsi cursurile Dinarul tunisian și un convertor valutar.

Selectați o monedă

TNDDinar Tunisian

Statistici Dinarul tunisian

NumeDinarul tunisian
SimbolDinar
Unitate minoră
Simbol unitate minoră
Conversie de top TNDTND la USD
Grafic de top TNDGrafic TND la USD

Profil Dinarul tunisian

Utilizatori
Tunisia

Cursuri valutare în timp real

MonedăCursVariație
EUR / USD1.15955
GBP / EUR1.14148
USD / JPY156.467
GBP / USD1.32360
USD / CHF0.804396
USD / CAD1.40400
EUR / JPY181.430
AUD / USD0.651775

Ratele băncilor centrale

ValutăRata dobânzii
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%