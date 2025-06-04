XAF - Francul BEAC din Africa Centrală
Francul BEAC din Africa Centrală este moneda Comunitățile Financière Africaine (BEAC). Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Francul BEAC din Africa Centrală este cursul de la XAF la USD. Codul valutar pentru Communauté Financière Africaine (BEAC) CFA Franc BEAC este XAF, iar simbolul valutar este FCFA. Mai jos, veți găsi cursurile Francul BEAC din Africa Centrală și un convertor valutar.
Statistici Francul BEAC din Africa Centrală
|Nume
|Francul BEAC din Africa Centrală
|Simbol
|Francul BEAC Din CFA
|Unitate minoră
|1/100 = Centime
|Simbol unitate minoră
|Centime
|Conversie de top XAF
|XAF la USD
|Grafic de top XAF
|Grafic XAF la USD
Profil Francul BEAC din Africa Centrală
|Monede
|Freq used: Francul BEAC Din CFA1, Francul BEAC Din CFA2, Francul BEAC Din CFA5, Francul BEAC Din CFA10, Francul BEAC Din CFA25, Francul BEAC Din CFA100, Francul BEAC Din CFA500
|Bancnote
|Freq used: Francul BEAC Din CFA500, Francul BEAC Din CFA1000, Francul BEAC Din CFA2000, Francul BEAC Din CFA5000, Francul BEAC Din CFA10000
|Banca centrală
|Bank of Central African States
|Utilizatori
Comunitățile Financière Africaine (BEAC), Camerun, Republica Centrafricană, Ciad, Congo / Brazzaville, Guineea Ecuatorială, Gabon
