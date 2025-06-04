XAF - Francul BEAC din Africa Centrală

Francul BEAC din Africa Centrală este moneda Comunitățile Financière Africaine (BEAC). Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Francul BEAC din Africa Centrală este cursul de la XAF la USD. Codul valutar pentru Communauté Financière Africaine (BEAC) CFA Franc BEAC este XAF , iar simbolul valutar este FCFA. Mai jos, veți găsi cursurile Francul BEAC din Africa Centrală și un convertor valutar.