XAF - Francul BEAC din Africa Centrală

Francul BEAC din Africa Centrală este moneda Comunitățile Financière Africaine (BEAC). Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Francul BEAC din Africa Centrală este cursul de la XAF la USD. Codul valutar pentru Communauté Financière Africaine (BEAC) CFA Franc BEAC este XAF, iar simbolul valutar este FCFA. Mai jos, veți găsi cursurile Francul BEAC din Africa Centrală și un convertor valutar.

Statistici Francul BEAC din Africa Centrală

NumeFrancul BEAC din Africa Centrală
SimbolFrancul BEAC Din CFA
Unitate minoră1/100 = Centime
Simbol unitate minorăCentime
Conversie de top XAFXAF la USD
Grafic de top XAFGrafic XAF la USD

Profil Francul BEAC din Africa Centrală

MonedeFreq used: Francul BEAC Din CFA1, Francul BEAC Din CFA2, Francul BEAC Din CFA5, Francul BEAC Din CFA10, Francul BEAC Din CFA25, Francul BEAC Din CFA100, Francul BEAC Din CFA500
BancnoteFreq used: Francul BEAC Din CFA500, Francul BEAC Din CFA1000, Francul BEAC Din CFA2000, Francul BEAC Din CFA5000, Francul BEAC Din CFA10000
Banca centralăBank of Central African States
Utilizatori
Comunitățile Financière Africaine (BEAC), Camerun, Republica Centrafricană, Ciad, Congo / Brazzaville, Guineea Ecuatorială, Gabon

Cursuri valutare în timp real

MonedăCursVariație
EUR / USD1.15950
GBP / EUR1.14172
USD / JPY156.452
GBP / USD1.32382
USD / CHF0.804415
USD / CAD1.40393
EUR / JPY181.406
AUD / USD0.651764

Ratele băncilor centrale

ValutăRata dobânzii
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%