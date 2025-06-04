SLL - Leone din Sierra Leone
Leone din Sierra Leone este moneda Sierra Leone. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Leone din Sierra Leone este cursul de la SLL la USD. Codul valutar pentru Sierra Leone Leone este SLL, iar simbolul valutar este Le. Mai jos, veți găsi cursurile Leone din Sierra Leone și un convertor valutar.
SLL and SLE are legal tender until March 2023, in accordance with ISO 4217 AMENDMENT NUMBER 173, which was released on September 23, 2022.
Statistici Leone din Sierra Leone
|Nume
|Leone din Sierra Leone
|Simbol
|Le
|Unitate minoră
|1/100 = Cent
|Simbol unitate minoră
|c
|Conversie de top SLL
|SLL la USD
|Grafic de top SLL
|Grafic SLL la USD
Profil Leone din Sierra Leone
|Monede
|Freq used: Le10, Le50, Le100, Le500
|Bancnote
|Freq used: Le1000, Le2000, Le5000, Le10000
|Banca centrală
|Bank of Sierra Leone
|Utilizatori
Sierra Leone
