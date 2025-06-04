XAU - Uncia de aur
Uncia de aur este moneda Aur. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Uncia de aur este cursul de la XAU la USD. Codul valutar pentru Gold este XAU. Mai jos, veți găsi cursurile Uncia de aur și un convertor valutar.
Statistici Uncia de aur
|Nume
|Uncia de aur
|Simbol
|Uncie
|Unitate minoră
|Simbol unitate minoră
|Conversie de top XAU
|XAU la USD
|Grafic de top XAU
|Grafic XAU la USD
Profil Uncia de aur
|Utilizatori
Aur
Aur
