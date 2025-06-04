xau
XAU - Uncia de aur

Uncia de aur este moneda Aur. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Uncia de aur este cursul de la XAU la USD. Codul valutar pentru Gold este XAU. Mai jos, veți găsi cursurile Uncia de aur și un convertor valutar.

Selectați o monedă

xau
XAUUncie de Aur

Statistici Uncia de aur

NumeUncia de aur
SimbolUncie
Unitate minoră
Simbol unitate minoră
Conversie de top XAUXAU la USD
Grafic de top XAUGrafic XAU la USD

Profil Uncia de aur

Utilizatori
Aur

De ce sunteți interesat de XAU?

Vreau să...

Mă abonez la actualizările prin e-mail pentru XAUObțin cursurile XAU pe telefonul meuObțin un API de date valutare XAU pentru afacerea mea

Cursuri valutare în timp real

MonedăCursVariație
EUR / USD1.15950
GBP / EUR1.14172
USD / JPY156.452
GBP / USD1.32382
USD / CHF0.804415
USD / CAD1.40393
EUR / JPY181.406
AUD / USD0.651764

Ratele băncilor centrale

ValutăRata dobânzii
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%