GGP - Lira din Guernsey

Lira din Guernsey este moneda Jachetă. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Lira din Guernsey este cursul de la GGP la USD. Codul valutar pentru Guernsey Pound este GGP, iar simbolul valutar este £. Mai jos, veți găsi cursurile Lira din Guernsey și un convertor valutar.

GGPLiră Guernsey

Statistici Lira din Guernsey

NumeLira din Guernsey
Simbol£
Unitate minoră1/100 = Penny
Simbol unitate minorăp
Conversie de top GGPGGP la USD
Grafic de top GGPGrafic GGP la USD

Profil Lira din Guernsey

MonedeFreq used: p1, p2, p5, p10, p20, p50, £1, £2
BancnoteFreq used: £1, £5, £10, £20, £50
Utilizatori
Jachetă

Cursuri valutare în timp real

MonedăCursVariație
EUR / USD1.15953
GBP / EUR1.14169
USD / JPY156.451
GBP / USD1.32382
USD / CHF0.804153
USD / CAD1.40376
EUR / JPY181.409
AUD / USD0.652059

Ratele băncilor centrale

ValutăRata dobânzii
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%