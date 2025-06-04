GGP - Lira din Guernsey

Lira din Guernsey este moneda Jachetă. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Lira din Guernsey este cursul de la GGP la USD. Codul valutar pentru Guernsey Pound este GGP , iar simbolul valutar este £. Mai jos, veți găsi cursurile Lira din Guernsey și un convertor valutar.