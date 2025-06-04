GGP - Lira din Guernsey
Lira din Guernsey este moneda Jachetă. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Lira din Guernsey este cursul de la GGP la USD. Codul valutar pentru Guernsey Pound este GGP, iar simbolul valutar este £. Mai jos, veți găsi cursurile Lira din Guernsey și un convertor valutar.
Statistici Lira din Guernsey
|Nume
|Lira din Guernsey
|Simbol
|£
|Unitate minoră
|1/100 = Penny
|Simbol unitate minoră
|p
|Conversie de top GGP
|GGP la USD
|Grafic de top GGP
|Grafic GGP la USD
Profil Lira din Guernsey
|Monede
|Freq used: p1, p2, p5, p10, p20, p50, £1, £2
|Bancnote
|Freq used: £1, £5, £10, £20, £50
|Utilizatori
Jachetă
Jachetă
