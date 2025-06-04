FJD - Dolar fijian
Dolar fijian este moneda Fiji. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Dolar fijian este cursul de la FJD la USD. Codul valutar pentru Fiji Dollar este FJD, iar simbolul valutar este $. Mai jos, veți găsi cursurile Dolar fijian și un convertor valutar.
Statistici Dolar fijian
|Nume
|Dolar fijian
|Simbol
|$
|Unitate minoră
|1/100 = Cent
|Simbol unitate minoră
|¢
|Conversie de top FJD
|FJD la USD
|Grafic de top FJD
|Grafic FJD la USD
Profil Dolar fijian
|Bancnote
|Freq used: $2, $5, $10, $20, $50, $100
|Utilizatori
Fiji
Fiji
