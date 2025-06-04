fjd
FJD - Dolar fijian

Dolar fijian este moneda Fiji. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Dolar fijian este cursul de la FJD la USD. Codul valutar pentru Fiji Dollar este FJD, iar simbolul valutar este $. Mai jos, veți găsi cursurile Dolar fijian și un convertor valutar.

Selectați o monedă

fjd
FJDDolar Fijian

Statistici Dolar fijian

NumeDolar fijian
Simbol$
Unitate minoră1/100 = Cent
Simbol unitate minoră¢
Conversie de top FJDFJD la USD
Grafic de top FJDGrafic FJD la USD

Profil Dolar fijian

BancnoteFreq used: $2, $5, $10, $20, $50, $100
Utilizatori
Fiji

De ce sunteți interesat de FJD?

Vreau să...

Trimit un transfer de bani ieftin în Statele UniteTrimit un transfer de bani ieftin în Regatul UnitTrimit un transfer de bani ieftin în CanadaTrimit un transfer de bani ieftin în AustraliaTrimit un transfer de bani ieftin în Noua ZeelandăMă abonez la actualizările prin e-mail pentru FJDObțin cursurile FJD pe telefonul meuObțin un API de date valutare FJD pentru afacerea mea

Cursuri valutare în timp real

MonedăCursVariație
EUR / USD1.15953
GBP / EUR1.14169
USD / JPY156.451
GBP / USD1.32382
USD / CHF0.804153
USD / CAD1.40376
EUR / JPY181.409
AUD / USD0.652059

Ratele băncilor centrale

ValutăRata dobânzii
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%