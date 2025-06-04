gip
GIP - Lira din Gibraltar

Lira din Gibraltar este moneda Gibraltar. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Lira din Gibraltar este cursul de la GIP la USD. Codul valutar pentru Gibraltar Pound este GIP, iar simbolul valutar este £. Mai jos, veți găsi cursurile Lira din Gibraltar și un convertor valutar.

Statistici Lira din Gibraltar

NumeLira din Gibraltar
Simbol£
Unitate minoră1/100 = Penny
Simbol unitate minorăp
Conversie de top GIPGIP la USD
Grafic de top GIPGrafic GIP la USD

Profil Lira din Gibraltar

MonedeFreq used: p1, p2, p5, p10, p20, p50, £1, £2, £5
BancnoteFreq used: £5, £10, £20, £50, £100
Utilizatori
Gibraltar

