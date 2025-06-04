GIP - Lira din Gibraltar
Lira din Gibraltar este moneda Gibraltar. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Lira din Gibraltar este cursul de la GIP la USD. Codul valutar pentru Gibraltar Pound este GIP, iar simbolul valutar este £. Mai jos, veți găsi cursurile Lira din Gibraltar și un convertor valutar.
Statistici Lira din Gibraltar
|Nume
|Lira din Gibraltar
|Simbol
|£
|Unitate minoră
|1/100 = Penny
|Simbol unitate minoră
|p
|Conversie de top GIP
|GIP la USD
|Grafic de top GIP
|Grafic GIP la USD
Profil Lira din Gibraltar
|Monede
|Freq used: p1, p2, p5, p10, p20, p50, £1, £2, £5
|Bancnote
|Freq used: £5, £10, £20, £50, £100
|Utilizatori
Gibraltar
Gibraltar
De ce sunteți interesat de GIP?
