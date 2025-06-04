HNL - Lempira hondurian
Lempira hondurian este moneda Honduras. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Lempira hondurian este cursul de la HNL la USD. Codul valutar pentru Honduras Lempira este HNL, iar simbolul valutar este L. Mai jos, veți găsi cursurile Lempira hondurian și un convertor valutar.
Statistici Lempira hondurian
|Nume
|Lempira hondurian
|Simbol
|L
|Unitate minoră
|1/100 = Centavo
|Simbol unitate minoră
|Centavo
|Conversie de top HNL
|HNL la USD
|Grafic de top HNL
|Grafic HNL la USD
Profil Lempira hondurian
|Monede
|Freq used: Centavo10, Centavo20, Centavo50
|Bancnote
|Freq used: L1, L2, L10, L20, L50, L100, L500
|Banca centrală
|Central Bank of Honduras
|Utilizatori
Honduras
Honduras
