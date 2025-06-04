hnl
HNL - Lempira hondurian

Lempira hondurian este moneda Honduras. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Lempira hondurian este cursul de la HNL la USD. Codul valutar pentru Honduras Lempira este HNL, iar simbolul valutar este L. Mai jos, veți găsi cursurile Lempira hondurian și un convertor valutar.

Selectați o monedă

hnl
HNLLempira Honduriană

Statistici Lempira hondurian

NumeLempira hondurian
SimbolL
Unitate minoră1/100 = Centavo
Simbol unitate minorăCentavo
Conversie de top HNLHNL la USD
Grafic de top HNLGrafic HNL la USD

Profil Lempira hondurian

MonedeFreq used: Centavo10, Centavo20, Centavo50
BancnoteFreq used: L1, L2, L10, L20, L50, L100, L500
Banca centralăCentral Bank of Honduras
Utilizatori
Honduras

De ce sunteți interesat de HNL?

Vreau să...

Trimit un transfer de bani ieftin în Statele UniteTrimit un transfer de bani ieftin în Regatul UnitTrimit un transfer de bani ieftin în CanadaTrimit un transfer de bani ieftin în AustraliaTrimit un transfer de bani ieftin în Noua ZeelandăMă abonez la actualizările prin e-mail pentru HNLObțin cursurile HNL pe telefonul meuObțin un API de date valutare HNL pentru afacerea mea

Cursuri valutare în timp real

MonedăCursVariație
EUR / USD1.15955
GBP / EUR1.14174
USD / JPY156.448
GBP / USD1.32390
USD / CHF0.804110
USD / CAD1.40375
EUR / JPY181.409
AUD / USD0.652047

Ratele băncilor centrale

ValutăRata dobânzii
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%