KMF - Franc din Comore
Franc din Comore este moneda Comore. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Franc din Comore este cursul de la KMF la USD. Codul valutar pentru Comorian Franc este KMF, iar simbolul valutar este CF. Mai jos, veți găsi cursurile Franc din Comore și un convertor valutar.
Statistici Franc din Comore
|Nume
|Franc din Comore
|Simbol
|Franc
|Unitate minoră
|1/100 = Centime
|Simbol unitate minoră
|Centime
|Conversie de top KMF
|KMF la USD
|Grafic de top KMF
|Grafic KMF la USD
Profil Franc din Comore
|Monede
|Freq used: Franc25, Franc50, Franc100
|Bancnote
|Freq used: Franc1, Franc2, Franc5, Franc10
|Banca centrală
|Banque Centrale des Comores
|Utilizatori
Comore
De ce sunteți interesat de KMF?
