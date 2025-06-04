kmf
KMF - Franc din Comore

Franc din Comore este moneda Comore. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Franc din Comore este cursul de la KMF la USD. Codul valutar pentru Comorian Franc este KMF, iar simbolul valutar este CF. Mai jos, veți găsi cursurile Franc din Comore și un convertor valutar.

KMFFranc Comorian

Statistici Franc din Comore

NumeFranc din Comore
SimbolFranc
Unitate minoră1/100 = Centime
Simbol unitate minorăCentime
Conversie de top KMFKMF la USD
Grafic de top KMFGrafic KMF la USD

Profil Franc din Comore

MonedeFreq used: Franc25, Franc50, Franc100
BancnoteFreq used: Franc1, Franc2, Franc5, Franc10
Banca centralăBanque Centrale des Comores
Utilizatori
Comore

