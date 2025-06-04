MZN - Metical mozambican
Metical mozambican este moneda Mozambic. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Metical mozambican este cursul de la MZN la USD. Codul valutar pentru Mozambique Metical este MZN, iar simbolul valutar este MT. Mai jos, veți găsi cursurile Metical mozambican și un convertor valutar.
Statistici Metical mozambican
|Nume
|Metical mozambican
|Simbol
|MT
|Unitate minoră
|1/100 = Centavo
|Simbol unitate minoră
|Centavo
|Conversie de top MZN
|MZN la USD
|Grafic de top MZN
|Grafic MZN la USD
Profil Metical mozambican
|Monede
|Freq used: Centavo5, Centavo10, Centavo50, MT1, MT2, MT5, MT10
|Bancnote
|Freq used: MT20, MT50, MT100, MT200, MT500, MT1000
|Banca centrală
|Banco de Moçambique
|Utilizatori
Mozambic
Mozambic
