MZN - Metical mozambican

Metical mozambican este moneda Mozambic. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Metical mozambican este cursul de la MZN la USD. Codul valutar pentru Mozambique Metical este MZN, iar simbolul valutar este MT. Mai jos, veți găsi cursurile Metical mozambican și un convertor valutar.

MZNMetical Mozambican

Statistici Metical mozambican

NumeMetical mozambican
SimbolMT
Unitate minoră1/100 = Centavo
Simbol unitate minorăCentavo
Conversie de top MZNMZN la USD
Grafic de top MZNGrafic MZN la USD

Profil Metical mozambican

MonedeFreq used: Centavo5, Centavo10, Centavo50, MT1, MT2, MT5, MT10
BancnoteFreq used: MT20, MT50, MT100, MT200, MT500, MT1000
Banca centralăBanco de Moçambique
Utilizatori
Mozambic

