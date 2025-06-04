zmw
ZMW - Kwacha zambiană

Kwacha zambiană este moneda Zambia. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Kwacha zambiană este cursul de la ZMW la USD. Codul valutar pentru Zambia Kwacha este ZMW, iar simbolul valutar este ZK. Mai jos, veți găsi cursurile Kwacha zambiană și un convertor valutar.

zmw
ZMWKwacha Zambiană

Statistici Kwacha zambiană

NumeKwacha zambiană
SimbolZK
Unitate minoră1/100 = Ngwee
Simbol unitate minorăN
Conversie de top ZMWZMW la USD
Grafic de top ZMWGrafic ZMW la USD

Profil Kwacha zambiană

Banca centralăBank of Zambia
Utilizatori
Zambia

