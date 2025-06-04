ZMW - Kwacha zambiană
Kwacha zambiană este moneda Zambia. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Kwacha zambiană este cursul de la ZMW la USD. Codul valutar pentru Zambia Kwacha este ZMW, iar simbolul valutar este ZK. Mai jos, veți găsi cursurile Kwacha zambiană și un convertor valutar.
Statistici Kwacha zambiană
|Nume
|Kwacha zambiană
|Simbol
|ZK
|Unitate minoră
|1/100 = Ngwee
|Simbol unitate minoră
|N
|Conversie de top ZMW
|ZMW la USD
|Grafic de top ZMW
|Grafic ZMW la USD
Profil Kwacha zambiană
|Banca centrală
|Bank of Zambia
|Utilizatori
Zambia
