ZMW - Kwacha zambiană

Kwacha zambiană este moneda Zambia. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Kwacha zambiană este cursul de la ZMW la USD. Codul valutar pentru Zambia Kwacha este ZMW , iar simbolul valutar este ZK. Mai jos, veți găsi cursurile Kwacha zambiană și un convertor valutar.