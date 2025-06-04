afn
AFN - Afganul afgan

Afganul afgan este moneda Afganistan. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Afganul afgan este cursul de la AFN la USD. Codul valutar pentru Afghanistan Afghani este AFN, iar simbolul valutar este ؋. Mai jos, veți găsi cursurile Afganul afgan și un convertor valutar.

AFNAfgani Afgan

Statistici Afganul afgan

NumeAfganul afgan
Simbol؋
Unitate minoră1/100 = Pul
Simbol unitate minorăPul
Conversie de top AFNAFN la USD
Grafic de top AFNGrafic AFN la USD

Profil Afganul afgan

MonedeFreq used: ؋1, ؋2, ؋5
BancnoteFreq used: ؋1, ؋2, ؋5, ؋10, ؋20, ؋50, ؋100, ؋500, ؋1000
Banca centralăDa Afghanistan Bank
Utilizatori
Afganistan

