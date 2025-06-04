AFN - Afganul afgan
Afganul afgan este moneda Afganistan. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Afganul afgan este cursul de la AFN la USD. Codul valutar pentru Afghanistan Afghani este AFN, iar simbolul valutar este ؋. Mai jos, veți găsi cursurile Afganul afgan și un convertor valutar.
Statistici Afganul afgan
|Nume
|Afganul afgan
|Simbol
|؋
|Unitate minoră
|1/100 = Pul
|Simbol unitate minoră
|Pul
|Conversie de top AFN
|AFN la USD
|Grafic de top AFN
|Grafic AFN la USD
Profil Afganul afgan
|Monede
|Freq used: ؋1, ؋2, ؋5
|Bancnote
|Freq used: ؋1, ؋2, ؋5, ؋10, ؋20, ؋50, ؋100, ؋500, ؋1000
|Banca centrală
|Da Afghanistan Bank
|Utilizatori
Afganistan
Afganistan
De ce sunteți interesat de AFN?
Vreau să...Trimit un transfer de bani ieftin în Statele UniteTrimit un transfer de bani ieftin în Regatul UnitTrimit un transfer de bani ieftin în CanadaTrimit un transfer de bani ieftin în AustraliaTrimit un transfer de bani ieftin în Noua ZeelandăMă abonez la actualizările prin e-mail pentru AFNObțin cursurile AFN pe telefonul meuObțin un API de date valutare AFN pentru afacerea mea